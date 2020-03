Koronavírus na Slovensku ONLINE: Nakazených je 216 ľudí, už sú známe výsledky testov siedmich lekárov v karanténe

Let so Slovákmi, ktorých evakuujú z Washingtonu do Bratislavy posunuli o pár hodín neskôr. Priletieť tak majú v piatok o 2:45 hod. nášho času.

„Všetci cestujúci počas letu musia mať tvárové rúška. Po prílete na bratislavské Letisko M. R. Štefánika, v koordinácii s Ministerstvom vnútra SR a ambasádami participujúcich krajín, pôjdu slovenskí občania rovno do karantény určených zariadení MV SR, kde každý podstúpi testovanie na vírus COVID-19. Až na základe negatívnych výsledkov testu, po pár dňoch, budú prepustení cestujúci do domácej karantény - izolácie. Občania ostatných krajín budú okamžite po prílete prevezení do vlastnej krajiny, kde sa budú riadiť bezpečnostnými opatreniami a pokynmi danej krajiny,“ hovorí Martin Feč, spolumajiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti charter advisory s.r.o.