Otec Haalanda odhalil, čo skutočne stálo za odmietnutím červených diablov

Otec talentovaného futbalistu Erlinga Haalanda (19), ktorý hviezdi v drese Borussie Dortmund, odhalil, prečo jeho syn neodišiel do anglickej Premier League.

Zázračný Haaland sa dostal do Borussie v januári tohto roka za 20 miliónov eur z rakúskeho Salzburgu, no ponuku mal aj z anglického klubu Manchester United, ktorý trénuje jeho krajan - Ole Gunnar Solskjær. Čo nakoniec rozhodlo v prospech žltočiernych objasnil jeho otec: "Musíte ísť tam, kde vás chce celý klub, nie len ich tréner. To je tá najdôležitejšia vec, samozrejme okrem toho, akým smerom sa klub za posledných 5 až 10 rokov vyvíjal a akým smerom sa vydali."

O tom, prečo Haaland odmietol ponuku červených diablov však mali rozhodnúť aj prehnané podmienky jeho agenta - Mina Raiolu. Ten sa údajne do kontraktu snažil zahrnúť pomerne nízku výkupnú klauzulu na úrovni 50 miliónov eur a tiež vysoké percentá z ďalšieho prestupu hráča, s čím vedenie United nesúhlasilo.

Tak či onak, pravdou je, že mladému Nórovi sa v Borussii darí - v 11 zápasoch nastrieľal 12 gólov predtým, ako koronavírus stopol aj zápasy nemeckej Bundesligy.