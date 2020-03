Nové svetové epicentrum pandémie?! Počet nakazených v USA prekonal hranicu 60 000

Počet nakazených koronavírusom v Spojených štátoch prekročil hranicu 60 000. Vyplýva to z dát Univerzity Johnsa Hopkinsa, ktorá vývoj pandémie choroby COVID-19 celosvetovo monitoruje. Nákaze tam podľahlo už 827 ľudí, väčšina z nich v štáte New York, ktorý je ohniskom epidémie v USA.

V ňom úrady podľa guvernéra Andrewa Cuoma zaznamenali za utorok cez 5 000 nových ochorení, pochádza odtiaľ tiež asi polovica všetkých infikovaných v krajine. Štát preto plánuje ďalšie sprísnenie ochranných obmedzení pohybu obyvateľov. Mesto New York začne kvôli nákaze uzatvárať ulice pre dopravu a otvorí ich chodcom, aby sa ľudia mohli na uliciach viac "rozprestrieť". Zakáže tiež všetky športové aktivity v mestských parkoch.

Cuomo povedal, že obmedzenia pohybu obyvateľov zrejme proti šíreniu nákazy zaberajú. V utorok sa totiž oproti nedeli významne znížilo tempo, ktorým rastie počet ľudí vyžadujúcich hospitalizáciu. Cuomo však zároveň poznamenal, že jeho štát eviduje desaťkrát väčší počet nakazených ako druhý najviac zasiahnutý, ktorým je susedné New Jersey. Členka vládneho krízového štábu Deborah Birxová v utorok vyhlásila, že všetci ľudia prichádzajúci zo štátu New York inam do krajiny by mali podstúpiť 14-dennú karanténu.

V Spojených štátoch v posledných dňoch veľmi rýchlo stúpa počet nakazených, ktorý sa za posledný týždeň zvýšil mnohonásobne. Sčasti je to tým, že sa miestnym činiteľom po niekoľkých týždňoch podarilo zvýšiť kapacity pre testovanie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však varovala, že by sa USA mohli čoskoro stať po Číne a následne Taliansku novým svetovým epicentrom pandémie.

Niektorí experti varujú, že ďalším ohniskom epidémie v krajine by mohlo byť mesto New Orleans. Tam teraz rastie počet nakazených najrýchlejším tempom zo všetkých oblastí na svete, a to až o 30 percent za 24 hodín. Štát Louisiana, kde sa mesto nachádza, má tretí najväčší počet nakazených na obyvateľa v USA po štátoch New York a Washington, 70 percent z nich pritom eviduje práve New Orleans. Americký prezident Donald Trump Louisianu v utorok pridal na zoznam najviac zasiahnutých štátov s nárokom na federálnu finančnú pomoc. Štát teraz eviduje asi 1 800 nakazených a 65 obetí COVID-19.