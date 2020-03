Šéf WHO vyzýva k útoku na koronavírus: Druhú šancu už nesmieme premárniť

Zavedené karanténne opatrenia je nevyhnutné využiť k útoku na koronavírus, a to rozšíreným testovaním populácie a vyhľadaním všetkých, ktorí môžu byť nakazení. Štáty k takýmto krokom v stredu podľa agentúry Reuters vyzval šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Žiadať ľudí, aby zostali doma, a pozastavovať pohyb obyvateľstva je kupovanie času a znižovanie tlaku na systémy zdravotníctva. Samy o sebe ale tieto opatrenia epidémiu neudusia," povedal Ghebreyesus. "Vyzývame všetky krajiny, aby tento čas využili na útok na vírus," uviedol. Dodal, že je potrebné rozšíriť a zacieliť zdravotnícku starostlivosť, rozšíriť testovanie a tiež nájsť každý prípad možnej nákazy. Prvá možnosť konať bola pred mesiacom či dvoma, karanténa teraz znamená druhú šancu zakročiť, preto ju podľa Ghebreyesusa nesmie svet ako v prvom prípade premárniť.

Ghebreyesus už v pondelok varoval, že pandémia silnie a že existujúce kroky sú iba defenzívne. "Aby sme nad koronavírusom zvíťazili, musíme zaútočiť," vyhlásil v pondelok.

Koordinátor krízovej pomoci z WHO Michael Ryan v stredu povedal, že chápe rozpaky štátov, ktoré sa v tejto kríze snažia chrániť svoje hospodárstva a systémy sociálneho zabezpečenia, ale prioritou teraz musí byť zastavenie koronavírusu. WHO kvôli koronavírusu zriadila solidárny program financovania preventívnych a ochranných prostriedkov alebo sponzorovanie vývoja vakcíny, do ktorého môžu ľudia aj organizácie venovať peniaze. Do solidárneho fondu k dnešnému dňu podľa Ghebreyesusa prispelo 200 000 ľudí a vybrať sa zatiaľ podarilo 95 miliónov dolárov.