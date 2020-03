Slovenskí športovci po návrate zo zahraničia: Takto sa zabávame v karanténe

Koronavírus, ktorý momentálne paralyzuje celý svet, sa dotkol, samozrejme, aj slovenských športovcov.

Tí museli predčasne ukončiť, alebo prerušiť rozbehnuté sezóny a väčšina z nich sa už vrátila aj na rodné Slovensko. Denník Nový Čas zaujímalo, ako si naši športovci krátia dni v povinnej dvojtýždňovej karanténe v domácom prostredí.

Nikola Radosová (27), volejbalistka

Aj hráčka nemeckých Drážďan sa už niekoľko dní nachádza v domácej karanténe v rodnej Prievidzi. „Pricestovala som domov minulý týždeň a odvtedy dodržujem domácu karanténu. Dni si krátim cvičením a keď je pekné počasie, tak na terase nášho domu si ľahnem na hojdačku a čítam si knihu o výžive,“ prezrawdila najlepšia slovenská volejbalistka.

Michal Krištof (26), hokejista

Hokejový reprezentant Michal Krištof je už tiež vo svojej rodnej krajine. Koronavírus mu taktiež zmenil plány, keďže fínska liga sa predčasne zrušila. „Nič sa nedá robiť, som doma aj so snúbenicou Klaudiou a rešpektujeme nariadenú karanténu. Dni zavretí doma si krátime aj hraním kariet,“ zasmial sa útočník fínskeho klubu Kärpät Oulu.

Martin Fehérváry (20), obranca Washingtonu

Keďže zámorská hokejová liga NHL i AHL sa prerušila do 6. apríla, na skok si na Slovensko odskočil aj obranca Washingtonu Martin Fehérváry. „Prišiel som domov a okamžite som naskočil do karantény. Aspoň si za tieto dni poupratujem izbu a môžem sa povenovať aj psíkovi Hugovi, ktorého som od leta nevidel,“ povedal Martin.

Tomi Kid (42), šéf boxu

Vo svojej akadémii trávi tieto dni aj šéf boxerskej federácie Tomi Kid (42). Keďže pred necelými dvomi týždňami bol so svojimi zverencami na turnaji v Londýne, tak taktiež po návrate domov putoval do povinnej izolácie. „V karanténe som ešte so svojím zverencom Viliamom Tankóm. Dni si krátime tréningmi, ale staráme sa aj o ovečky, ktoré mám na pozemku vedľa akadémie,“ vyjadril sa Kid.

Tomáš Záborský (32), hokejista

Vládnym špeciálom sa pred 10 dňami vrátil z Fínska na Slovensko aj útočník SaiPy Tomáš Záborský. „Ešte pár dní a povinná karanténa sa mi s rodinou skončí. Ale keďže máme dom s terasou, tak s dvojročným synčekom Eliasom môžeme hocikedy vybehnúť von a zahrať sa,“ informoval Tomáš.