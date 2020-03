Chodec Tóth zmenil po odklade OH názor: Boj o Tokio ešte nevzdávam

Nevzdáva sa! Slovenský chodecký šampión Matej Tóth (37) mal na júlovej olympiáde v Tokiu obhajovať zlato z päťdesiatky v Riu 2016. Po tom, čo sa kompetentní rozhodli športový sviatok pre pandémiu koronavírusu preložiť na budúci rok, sa jeho sen začal pomaly rúcať. Aj keď Matej túto novinku neprivítal s nadšením, je rozhodnutý s nepriazňou osudu zatočiť!

Tóth v poslednom čase prežíva jeden šok za druhým. Po nariadení vlády zrušiť všetky športové podujatia na Slovensku najprv stratil pred dvoma týždňami možnosť splniť olympijský limit na Dudinskej päťdesiatke a následne mu ďalšie šance vzala plošná stopka ostatných medzinárodných pretekov.

Symbolickým vyvrcholením negatívnej série bolo utorňajšie odloženie letných hier v Tokiu na rok 2021. To Mateja nepríjemne prekvapilo a doviedlo k úvahe, že si momentálne nevie predstaviť, že by ešte o rok mal vrcholovo športovať. Otázka, či obľúbený atlét neuvažuje o uzavretí úspešnej kariéry, tak bola na mieste. „Aj keď sa veľa ľudí zľaklo, že končím, vôbec to tak nie je. Môžem všetkých ľudí uistiť, že je to len momentálny stav mojej mysle,“ vysvetlil Novému Času Tóth, ktorý sa zveril, že jeho slová nie sú vôbec také horúce, ako možno pôvodne vyzneli.

Veľmi dobre si totiž uvedomuje, že definitívne rozhodnutie zavesiť tretry na klinec sa nebude rodiť vôbec ľahko. „Určite nepadne v priebehu pár hodín alebo dní. Ak by som aj k niečomu dospel, tak to musí byť kolektívny verdikt. Musím počúvať svoje telo, iných aj rodinu,“ dodal Matej, pre ktorého bude prvoradý jeho zdravotný stav a názory jeho najbližších a spolupracovníkov.

Teraz, v čase šírenia nákazy a všeobecnej neistoty, si však vyložiť nohy neplánuje. „Kým sa súčasná situácia rapídne nezmení, môj tréning v najbližších týždňoch bude taký viac-menej udržiavací. Keďže teraz ani žiadne preteky nie sú, nemá veľmi zmysel do toho nejako extra búšiť. Keď sa potom začnú veci postupne zmierňovať a zlepšovať, môžeme začať s tvrdším tréningom,“ opísal svoj plán A obhajca olympijského zlata v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016. „Uvidíme, čo bude, ale môj plán B ráta s tým, že by reštrikcie platili počas celej aktuálnej sezóny a už by sa nepretekalo. V tom prípade by to bolo oveľa ťažšie len tak trénovať bez ostrej akcie. A najmä vízie, ako ďalej,“ uzavrel.

