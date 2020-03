V Česku aj Slovinsku škrtajú mzdy verejných činiteľov: Kto z našich politikov je za zníženie platov pre koronavírus?

Schyľuje sa k dočasnému zníženiu miezd poslancov? Premiér Igor Matovič (46) už roky bojuje za to, aby poslanci či ústavní činitelia nezvyšovali svoje platy.

Naposledy protestoval proti rozmrazeniu miezd politikov po desiatich rokoch, vďaka čomu im stúpli o 40 %. V Česku aj Slovinsku vlády pristupujú ku škrtom vo verejných výdavkoch, keďže sa očakáva prudký pád vývoja ekonomiky. Ako sú na tom naši činitelia? Český premiér Andrej Babiš nedávno skonštatoval, že poriadne utrpí český rozpočet.

„Prispieť však musíme všetci. Bolo by dobré, aby aj Poslanecká snemovňa a Senát prejavili svoju solidaritu tým, že znížia svoje rozpočty, platy a výhody. Zásadným spôsobom,“ cituje Babiša portál idnes.cz. Tvrdí, že ide o príležitosť, aby došlo k úsporám a mohli to použiť pre ľudí, ktorí to skutočne potrebujú. K podobnému prístupu sa zaviazali aj v Slovinsku, kde vláda znižuje platy poslancov. „Mzdy všetkých verejných činiteľov budú zredukované o 30 % počas trvania krízy,“ informujú.

K podobným krokom už došlo aj na Slovensku, keď napríklad mesto Trnava znížilo platy zamestnancov úradu na 80 % ich pôvodnej mzdy od apríla až do odvolania. Primátor Peter Bročka sa zase vzdal platu v prospech mestskej nadácie. Zdá sa však, že s tlmením platov našich najvyšších verejných činiteľov to nebude také horúce. „Či ja osobne, alebo naše hnutie sme opakovane predkladali návrhy na zníženie platov poslancov, politikov, a opakovane sme s tým neboli úspešní. Zároveň je to iné, keď ste v opozícii alebo koalícii. V opozícii hovoríte za samého seba alebo hnutie. Úprimne, bez dohody v koalícii môžem hovoriť len svoj názor, že bolo by to správne,“ priznal Matovič. Zároveň tvrdí, že sa musia na všetkom zhodnúť v koalícii.

„Symbolický krok by to bol sympatický a možno by si ľudia povedali, že teraz robíme menej, tak si zaslúžime menej, hoci paradoxne robíme trošku viac ako v mierových časoch,“ uzavrel Matovič. Podobný návrh v parlamente poslanci tento týždeň odmietli. Nový Čas zisťoval, či je medzi poslancami nálada na znižovanie platov. Zo Sme rodina Borisa Kollára si myslia, že by to mali ponechať na individuálne kroky poslancov. „Boris Kollár už dlhodobo venuje celý svoj poslanecký plat na pomoc ľuďom v núdzi. Obdobne je to aj pri iných členoch hnutia Sme rodina, ktorí takisto dlhodobo pomáhajú konkrétnym občanom.

V tejto iniciatíve plánujú pokračovať bez ohľadu na krízu, ktorú vyvolala pandémia v súvislosti s COVID-19,“ dozvedeli sme sa zo strany. Exposlanec Miroslav Beblavý upozornil, že platy ústavným činiteľom klesnú automaticky od januára budúceho roka. „Vďaka ustanoveniu, ktoré sme v roku 2010 presadili s Richardom Sulíkom klesne plat o 15 % ak je deficit verejných financií nad 7 %,“ pripomenul s tým, že dnes je zjavné, že deficit bude vyšší ako 7 %.





Slovensko (hrubá mzda aj s paušálnymi náhradami a funkčným príplatkom v roku 2019)

Prezidentka - Zuzana Čaputová - 14 431 € Otvoriť galériu Prezidentka Zuzana Čaputová Zdroj: TASR

(hovorca): - Pani prezidentka si uvedomuje, že aktuálna kríza bude mať aj sociálne a ekonomické dopady. Preto aj teraz podporuje rodiny z celého Slovenska, ktoré sa ocitli v ťažkej finančnej situácii z vlastných prostriedkov. Rozhodnutie o výške platov ústavných činiteľov je plne v kompetencii parlamentu.

Premiér - Igor Matovič - 6 737 € Otvoriť galériu Igor Matovič Zdroj: anc

- Úprimne, bez dohody v koalícii môžem hovoriť len svoj názor, že by to bolo správne.

Ministri - Richard Sulík - 5 790 €

- Do uzávierky sa z ministerstva hospodárstva nevyjadrili.

- Do uzávierky sa z ministerstva hospodárstva nevyjadrili.

Predseda parlamentu - Boris Kollár - 6 067 € Otvoriť galériu Boris Kollár (uprostred) Zdroj: anc

- Boris Kollár už dlhodobo venuje celý svoj poslanecký plat na pomoc ľuďom v núdzi. Obdobne je to aj pri iných členoch Sme rodina.

Podpredsedovia NR SR - Peter Pellegrini - 5 901 €

- Zo Smeru stanovisko k možnému zníženiu platov do uzávierky neprišlo.

- Zo Smeru stanovisko k možnému zníženiu platov do uzávierky neprišlo.

Poslanci - Jana Cigániková - 5 408 € Otvoriť galériu Jana Cigániková Zdroj: anc

- Nemyslím si, že to budeme z SaS navrhovať. Sme presvedčení, že platy by mali byť naviazané na to, ako sa darí ľuďom a na ekonomiku.