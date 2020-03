Exkluzívny prieskum Nového Času: Viac ako polovica Slovákov sa veľmi bojí nakazenia

Koronavírus zmenil život Slovákov. Opatrenia na spomalenie šírenia vírusu, ktoré pribúdajú takmer denne, menia náš život spôsobom, na ktorý nikto z nás nie je zvyknutý.

S novou situáciou sa vyrovnáva niekto lepšie, niekto horšie. Sociologička Zuzana Kusá Novému Času porozprávala, aký dosah bude mať situácia na spoločnosť. A čo si o nej myslia Slováci? Ako sa ich život zmenil, či nezmenil? Pozrite si výsledky nášho online prieskumu na stránke čas.sk. Denník Nový Čas na svojej internetovej stránke čas.sk počas troch dní zisťoval, ako Slováci vnímajú pandémiu koronavírusu a opatrenia, ktoré sú prijímané v súvislosti s ňou.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Výsledky ukazujú, že obavu z nakazenia má každý druhý Slovák. Podľa sociologičky Zuzany Kusej strach nie je dobrá metóda, ale strach, ktorý máme o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych, je prirodzený a robí nás disciplinovanými. „Vedie nás k tomu, aby sme racionálne vyhodnocovali situáciu a hľadali tie najlepšie záruky bezpečia. Sme ochotní prijímať obmedzenia, lebo vieme, že môže pomôcť nášmu bezpečiu,“ vysvetlila.

Disciplína a dosahy

Náš prieskum ukázal, že Slováci sú zodpovední. Až 98 % z nás sa totiž chráni rúškom a používa ochranné prostriedky. „Slovensko je veľmi disciplinované v samoochrane, samoizolácii, toto ľudia nejakým spôsobom zvládajú. Nemyslím si, že by nám z tohto hrozili nejaké psychické problémy,“ hovorí Kusá a dodáva, že v pohode nás dokážu udržiavať moderné technológie, telefón a všetky tie prostriedky, ktoré nám umožnia byť v kontakte s blízkymi.

Hoci náš prieskum ukázal, že zatiaľ sme ekonomický dosah pandémie nepocítili, sociologička sa domnieva, že väčšinu ľudí to zneisťuje. „Rozmýšľajú, či budú mať príjem na to, aby zvládali svoje každodenné životné potreby, aby platili to, čo platiť musia, to zásadne ovplyvní ich život. Marec je ešte v pohode, všetci ešte máme výplaty, alebo dávky za február, ale otázkou je, čo bude v apríli.