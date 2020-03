Pedagógovia vzdelávajú namiesto v plnej triede cez počítač: Ako učíme svojich žiakov na diaľku

Robia, čo je v ich silách. Slovenskí pedagógovia už niekoľko týždňov nemôžu vyučovať v normálnom režime.

Po tom, ako šíriaci sa koronavírus zatvoril školy po celej krajine, sa však mnohí snažili nájsť účinný spôsob, ako svojich žiakov naďalej vzdelávať. Učivo s nimi preto preberajú online. Ako to funguje? Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Učia sa aj rodičia Otvoriť galériu Učia sa aj rodičia - Tatiana Alexovičová, ZŠ Šrobárova, Prešov Zdroj: app

Tatiana Alexovičová, ZŠ Šrobárova, Prešov

Pedagogička má v triede 24 detí. „Komunikujeme cez stránku edupage. Každé ráno zadám žiakom úlohy na konkrétny deň podľa rozvrhu. Netýka sa to len hlavných predmetov, ako sú matematika, slovenčina, prírodoveda a vlastiveda, ale aj z telesnej výchovy - urob rozcvičku, z telesnej - nájdi videoklip a napíš, čo si videl.

Z pracovného vyučovania - pomôž mamke, pomôž jej upratať, navariť, teda také práce, ktoré sú efektívne a motivujú ich,” vysvetľuje svoj postup. Ohlasy sú pozitívne. „Deti mi späť posielajú vypracované úlohy a ohodnotím to slovne, či je to v poriadku, a za určité typy úloh dávam aj jednotky. Edupage umožňuje posielať aj online testy. Občas to využívam napríklad zo slovenčiny či z matematiky. Zaujímavé je, že s nami vo väčšom rozsahu komunikujú aj rodičia a potom nám volajú, že si oprášili vedomosti. Môj názor teda je, že sa to dá zvládnuť,” dodáva.





Čítame aj píšeme diktáty Otvoriť galériu Čítame aj píšeme diktáty - Peter Pallo, ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená Zdroj: fab

Peter Pallo, ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená

Pedagóg, ocenený titulom Učiteľ roka, vyučuje svojich druháčikov približne tak ako pred zatvorením školy. „Deti majú svoje kontá a tablety, prihlasujú sa každý druhý deň cez aplikáciu Teams. Majú aj svoje elektronické poznámkové zošity. Vyvolávam ich, píšeme diktáty, čítame si,“ opisuje vyučovanie s tým, že je to makačka – jednak pri príprave materiálu a následne pri oprave a komunikácii so žiakmi. Spočiatku veci len opakovali, teraz už pokročili vo výklade. „Ak by platila karanténa dlhodobo, tak určite by podľa môjho názoru pomohlo ukončenie vyučovania koncom mája,“ myslí si Dilong.





Vyučujeme cez aplikáciu Otvoriť galériu Vyučujeme cez aplikáciu - Pavol Michal, ZŠ s MŠ, Štiavnické Bane Zdroj: ta

Pavol Michal, ZŠ s MŠ, Štiavnické Bane

V škole, kde ako prví na svete začali vyučovať oficiálny predmet sokoliarstvo, sa učia prostredníctvom aplikácie Zoom. Začali v stredu. Aplikáciu pomohol spojazdniť lektor anglického jazyka Nick, ktorý má s tým bohaté skúsenosti. „Každý má svoj kód a cez tie sa prihlasujeme, ak má dieťa so mnou napríklad geografiu, tak si zadá ten daný kód. Na obrazovkách sa všetci vidíme a môžeme začať s vyučovaním,“ vraví riaditeľ Pavol Michal.





Skúšame cez videohovor Otvoriť galériu Skúšame cez videohovor - Zuzana, Gymnázium Poštová, Košice Zdroj: ads

Zuzana, Gymnázium Poštová, Košice

Zuzana vyučuje biológiu a celkovo zhruba 200 študentov. „Dištančná výučba prebieha už druhý týždeň tak, že žiakom zadávam prezentáciu - úlohy a videá, pričom do nasledujúceho dňa žiaci posielajú odpovede. Týmto spôsobom prebieha aj hodnotenie, žiaci sú skúšaní aj cez videohovor. Niektoré vyučovacie hodiny prebiehajú formou tzv. videokonferencie, počas ktorej sa so žiakmi aj vidíme a počujeme. Preberáme tam nové učivo. Po vyhodnotení dostávajú z každej domácej úlohy body a známku, o čom sú ihneď informovaní v internetovej žiackej knižke,“ vysvetľuje.





Zo šatníkovej skrine mám tabuľu Otvoriť galériu Daniela Stančíková, ZŠ s MŠ Sibírska, Bratislava Zdroj: kz

Daniela Stančíková, ZŠ s MŠ Sibírska, Bratislava

Pedagogička s 13-ročnou praxou učí tento rok prvákov a anglický jazyk štvrtákov. O náhradnom riešení, ako vzdelávať deti, rozmýšľala už ku koncu prvého týždňa, čo sa zariadenie zatvorilo. „Zvolila som si natáčanie vyučovacích hodín, ktoré robím dopredu,“ vysvetľuje s tým, že sú šité priamo na jej žiačikov. Náročné je to najmä z materiálnej stránky.

„Zo školy som si doniesla lepiacu popisovateľnú fóliu, zotierateľnú tabuľu s riadkami, nástenku a moja šatníková skriňa mi slúži ako tabuľa, na ktorú všetko vešiam alebo lepím,“ opisuje proces. Spočiatku učivo najmä opakovala, teraz už pridáva aj nové veci. Hodnotenie je taktiež online - rodičia zasielajú foto práce detí, prípadne videá, kde cvičia, hovoria po anglicky či spievajú. „Pri interaktívnych cvičeniach, ktoré ponúkajú rôzne portály, využívam tie, ktoré majú možnosť odoslania vypracovaných úloh,“ vysvetľuje. Dúfa však, že takto neodučí celý školský rok.