Aktivistka Greta Thunberg bola dva týždne v karanténe: Prekonala koronavírus?

Greta Thunberg (17) v karanténe. Mladá ekobojovníčka na sociálnej sieti zverejnila príspevok o tom, že pravdepodobne prekonala koronavírus.

Vraj sa takmer vôbec necítila chorá a už je v poriadku. Greta so svojím otcom po návrate z Bruselu začali pociťovať príznaky vírusu, ktorý sa šíri po celom svete. Cestovali ešte predtým, ako európske krajiny obmedzili pohyb obyvateľov jednotlivých krajín.

„Cítila som sa unavená, mala som zimnicu, boľavé hrdlo a kašeľ. Môj otec mal rovnaké symptómy, avšak omnoho intenzívnejšie, a pridala sa aj zvýšená teplota,“ uviedla Greta. Vzhľadom na príznaky a cestovateľskú anamnézu teda predpokladá, že prekonala koronavírus. Nemôže si to však overiť. Vo Švédsku totiž na prítomnosť vírusu testujú iba ľudí, ktorých príznaky sú vážne a vyžadujú si zdravotnú starostlivosť.

Vláda preto nariadila, aby všetci, ktorí sa cítia choro, by sa mali izolovať tak, ako to urobila ona. Taktiež uviedla, že sa takmer vôbec necítila chorá, a celkový priebeh choroby bol nenápadný. Preto varuje mladých, že môžu byť prenášačmi vírusu, aj keď nemajú žiadne príznaky, preto by mali byť zodpovední, a nemali by ignorovať nariadenia.

„My, ktorí nepatríme do rizikovej skupiny, máme neuveriteľnú zodpovednosť. Naše konanie môže byť pre mnoho ďalších rozdielom medzi životom a smrťou,“ uviedla mladá aktivistka. Taktiež si neodpustila komentár ku klimatickým zmenám. Rýchle a ďalekosiahle hospodárske a sociálne zmeny, ktoré sa zavádzajú na zastavenie pandémie koronavírusu, ukázali, že je možné podniknúť rýchle kroky na potlačenie zmeny klímy.