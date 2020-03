Najvyšší ústavní činitelia si zakrývajú tvár svojpomocne: Chránia ich rúška dostatočne?!

Väčšina z nás sa snaží v týchto dňoch nevychádzať z domu, no niektoré povolania to neumožňujú.

Voľno si počas pandémie nemôžu vziať napríklad štyria najvyšší ústavní činitelia, ktorými sú prezidentka Zuzana Čaputová (46), premiér Igor Matovič (46), predseda parlamentu Boris Kollár (54) a predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan (50). Denne sa stretávajú s desiatkami ľudí, s ktorými riešia krízovú situáciu. Na rokovaniach sa chránia rúškami. Je to podľa odborníkov postačujúce, alebo by ich mali vymeniť za niečo účinnejšie?

Po novom schválila vláda na čele s premiérom Matovičom nariadenie, že rúško sa musí nosiť všade mimo bydliska. Toto nariadenie platí aj pre najvyšších ústavných činiteľov, ktorí riadia krajinu. Mali ich pri vymenúvaní vlády, skladaní sľubov v parlamente, rokovaniach aj pri tlačových besedách. V nosení rúšok pokračujú aj teraz, pretože Matovič každý deň rokuje s ministrami o tom, aký bude ďalší postup, a Kollár zas vedie schôdze v parlamente, kde sedí vyše stovka poslancov.

Naskytá sa však otázka, či ich rúška chránia dostatočne. Používaním, prirodzene, navlhnú od dychu, a tým strácajú svoju funkčnosť a je potrebné ich vymeniť. Problém môže byť aj v tom, že k tvári úplne nepriliehajú. „V okolí nosa a neviem kde všade sú úplne voľné miesta, ktorými sa vdychuje aj okolitý vzduch. Čiže vaša ochrana je, samozrejme, znížená. Chránite však ľudí, ktorí sú okolo vás, aby niečo nechytili,“ vysvetľuje bezpečnostný analytik Radovan Bránik, ktorý už pred pár dňami upozorňoval na to, že by mali ústavní činitelia nosiť aj respirátory.

Existuje pritom viacero druhov. „Existujú medicínske respirátory, ktoré filtrujú aj prichádzajúci aj odchádzajúci vzduch. Ak ktorýkoľvek z trojice prezidentka - premiér - predseda NRSR ochorie, nebodaj s vážnym priebehom, máme v tejto rozkolísanej a nestabilnej dobe o problém viac. Pretože od nich závisí množstvo rozhodovacích a legislatívnych procesov a ich úloha je nezameniteľná. Ak sa ocitnú v karanténe, či nebodaj neschopní konať kvôli rozvinutému ochoreniu, nikomu to nepomôže a uškodí mnohým,“ hovorí Bránik s tým, že na druhej strane rozumie, že politici nechcú budiť dojem papalášov.

Lekári odporúčajú

Nový Čas zisťoval názor aj u lekárov z Univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorí sa starajú o pacientov s koronavírusom. Tí sú s odporúčaniami pre najvyšších ústavných činiteľov miernejší. „Vzhľadom na charakter povolania, ktoré ústavní činitelia vykonávajú, je nosenie chirurgických textilných rúšok postačujúce. Týmto spôsobom chránia nielen seba, ale aj verejnosť. Odporúčali by sme, aby nosenie týchto rúšok bolo správne, t. j. horná časť rúška musí dokonale priliehať k nosu a spodná časť rúška musí siahať až pod bradu, aby boli dokonale chránené aj ústa. Rúšok by sa nemali dotýkať rukami a po zvlhnutí rúška by sa malo okamžite vymeniť,“ povedala Elena Lazarová, primárka oddelenia nemocničnej hygieny a epidemológie UNB..

Pravidelne si ho vymieňam

Boris Kollár, predseda parlamentu

- Predseda NR SR Boris Kollár používa jednorazové rúško z hygienických dôvodov a pravidelne si ho počas dňa vymieňa za nové. Boris Kollár nepoužíva rúško s respirátorom preto, lebo respirátor síce chráni svojho nositeľa, ale nechráni jeho okolie. Poslanci dostali dnes zo zdravotníckeho výboru nariadenie, že tí poslanci, ktorí používajú rúško s respirátorom, sú povinní si ho prekryť ešte aj bežným jednorazovým rúškom, aby tak chránili nielen seba, ale aj svojich kolegov.

Dodržiavam všetky opatrenia

Ivan Fiačan, predseda Ústavného súdu

- Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky používa všetky dostupné ochranné pomôcky a dodržiava všetky bezpečnostné opatrenia v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu SR.

Dôležití sú tí v prvej línii

Zuzana Čaputová, prezidentka

- V prvom rade je dôležité, aby mali respirátory tí, ktorí sú v prvej línii a v rizikovom prostredí. Pokiaľ by sa v takom prostredí ocitla aj prezidentka, rúško by vymenila za respirátor.

Respirátor - v prvom rade chráni nositeľa, pri koronavíruje je typ FFP3 takmer stopercentný

Rúško - chráni najmä okolie, nositeľa len čiastočne, keďže zabraňuje napríklad prenosu tekutín v priamom kontakte