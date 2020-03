Už dvaja slovenskí poslanci prešli testami na COVID-19: Čo by sa stalo, keby sa u nich potvrdil koronavírus?

Čo by sa stalo, keby sa u niektorého z poslancov potvrdil koronavírus?

Nový Čas zisťoval, či má parlament v časoch vyčíňajúcej pandémie plán B v prípade, ak by sa objavila aj v NR SR. Politici sa totiž stretávajú každý deň v hojnom počte, čo je v tomto období nebezpečné. Navyše vysvitlo, že už dvaja poslanci sa dali pre podozrenie otestovať, výsledok bol zatiaľ negatívny.

Poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD) v utorok v parlamente vyhlásil, že poslanec Baránik má koronavírus a rokovanie tak bolo ihneď prerušené. Ak by bol jeho výsledok pozitívny, mohol by to byť vážny problém. Bol totiž v kontakte s desiatkami poslancov, ktorých mohol nakaziť, a pôsobenie parlamentu mohlo byť vážne ohrozené. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik vidí poslancov ako ideálny cieľ vírusu, keďže ich je 150 a celé dni trávia spolu zavretí v parlamente.

„Väčšina ľudí sa v tomto režime stretáva len s pár ľuďmi, do 5 alebo 10 ľudí. Hovoríme napríklad o predavačoch, keď ideme na nákup. Ale poslanci sú mnohonásobne nádejnejší roznášači tohto vírusu,“ myslí si Bránik. Koronavírus sa u poslanca SaS napokon nepotvrdil. Rovnako negatívne výsledky má aj ďalšia poslankyňa, ktorej meno nezverejnili.

Záložný plán neexistuje

V krízovej situácii sa ukázalo, že parlament nie je pripravený na to, že by sa vírus objavil aj tam. „Uvedenou situáciou by sa zaoberal príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý by vykonal všetky potrebné protiepidemické opatrenia,“ povedala Novému Času Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva. Ak by teda pandémia prepukla v parlamente, pravdepodobne by sa náš zákonodarný orgán na istý čas znefunkčnil. Poslanci totiž podľa súčasných pravidiel nemôžu hlasovať inak ako z parlamentu.

„Doma nemajú certifikované hlasovacie zariadenia. Nedá sa to urobiť tak, ako napríklad vláda, ktorá vie rokovať cez videokonferenčný hovor. Parlament tak fungovať nevie. Musí byť prezenčný. Poslanci musia mať svoje karty zasunuté vo svojich hlasovacích zariadeniach a musia hlasovať na certifikovaných hlasovacích zariadeniach, ktoré sú v parlamente,“ povedal Novému Času hovorca parlamentu Tomáš Kostelník. Podľa Bránika by mali poslanci čo najskôr získať nejakú formu výnimky na fyzickú prítomnosť.

Poslanci budú rokovať, kým sa dá

Tomáš Kostelník, hovorca parlamentu Otvoriť galériu Tomáš Kostelník Zdroj: tasr

- Poslanci majú záujem prerokovať čím skôr čím viac bodov, lebo keby sa náhodou znefunkčnil parlament, tak sa nemôžu prijímať zákony, a to by paralyzovalo situáciu na Slovensku. To znamená, že výsledkom grémia bolo, že sa ide pracovať a bude sa pracovať, kým sa dá.

Museli by to zmeniť sami poslanci

Róbert Bános, advokát

- Za predpokladu, že by sa na tom uzniesol parlament, hlasovanie by sa mohlo uskutočniť z domu, napr. online - zdvihnutím ruky. Rozhodovacia činnosť NR SR bez fyzickej účasti poslancov by sa tiež mohla uskutočňovať hlasovaním per rollam, teda písomným hlasovaním, a nie na riadnom zasadnutí. Na písomné hlasovanie by sa mohli využiť aj prostriedky elektronickej komunikácie, ktorých postup a pravidlá by si určila NR SR.