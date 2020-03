Poplach pre chorú babičku na stanici v Tornali: Podozrivú na koronavírus museli vyviesť z rýchlika

Zľakli sa chorej ženy. Cestujúcich rýchlikom z Bratislavy do Košíc vystrašila v utorok babička (69), ktorá mala mať zdravotné problémy. Vlak zastal na stanici v Tornali, odkiaľ dôchodkyňu zobrali záchranári do nemocnice.

To, či bola nakazená koronavírusom, zistia z testov, ktoré jej boli následne urobené. Vlak kvôli podozrivej starenke meškal viac ako dve hodiny. Chorá seniorka cestovala vlakom z Rimavskej Soboty do Jesenského a odtiaľ nastúpila na rýchlik smerujúci do Košíc. Na to, že má zdravotné problémy, ktoré by mohli súvisieť s koronavírusom, upozornila políciu známa babičkinej dcéry. Podľa Dávida Bozsakyho, manažéra komunikácie Železníc SR, cestujúcu podozrivú z nákazy COVID-19 im nahlásili vo vlaku R 813 v utorok o 17.26 hodine. „Po overení stavu cestujúcej a z dôvodu vážneho podozrenia z nákazy bolo o 18.30 hod. nariadené odstavenie vozňa.

Ten bol s cestujúcou následne uzamknutý a do príchodu záchranky strážený políciou. Cestujúcu potom odviezli na ďalšie vyšetrenie,“ uviedol Bozsaky. Podozrivú ženu išli skontrolovať do vlaku najprv policajti. „Cestujúca sa nachádzala v kupé sama a hliadka s ňou komunikovala cez zatvorené dvere,“ informovala hovorkyňa polície Mária Faltániová. Babička tvrdila, že má len slabý kašeľ, no napriek tomu polícia zalarmovala záchranárov. Tí ju odviezli do rimavskosobotskej nemocnice a odtiaľ putovala na infekčné oddelenie do Lučenca. Aktuálne sa čaká na výsledky testov na COVID-19. Podľa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča vozeň, v ktorom sa viezla seniorka, bol vydezinfikovaný. Vlak pre odstávku meškal 147 minút.