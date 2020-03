Český herec Oldřich Kaiser: Tajná svadba vo Viedni?

Poriadne šokovali! Takmer 15 rokov po rozvode s českou herečkou Naďou Konvalinkovou (68) sa herec Oldřich Kaiser (64), zdá sa, opäť oženil.

Podľa informácií z českého Blesku si mal vziať svoju dlhoročnú priateľku a hudobníčku Dášu Vokatú (66). Nečakaná svadba známeho bonvivána sa mala uskutočniť v susednom Rakúsku. Pre všetkých to bolo jedno veľké a milé prekvapenie. Po tom, ako si nedávno obľúbený komik Bolek Polívka vzal za ženu Marcelu Černú, sa pred oltár postavil ďalší známy herec.

Niek­dajší búrlivák a bonviván Kaiser, ktorého ľudia poznajú aj z kultovej českej komédie Slunce, seno, erotika, si mal pred pár dňami sľúbiť večnú vernosť s pesničkárkou Vokatou. Táto tajná svadba sa mala konať rok po tom, čo sa Dáša o sympatického herca obetavo starala, keď ho v júni náhle postihol infarkt.

„Je to tak, ale skoro nikto o tom nevie, možno tak dvaja ľudia. Bolo to pomerne rýchle rozhodnutie,“ prezradil Blesku zdroj z hercovho okolia a pridal aj detaily z ich tajnej svadby: „Bol to civilný obrad bez hostí. A konal sa vo Viedni, kde má Dáša byt a kde s Oldom trávia veľa času,“ dodal. Dôkazom toho, že sa Kaiser a Vokatá naozaj vzali, môže byť aj to, že obaja nosia na ľavom prstenníku rovnaké prstene.