Radosť medzi smutnými: Česká atlétka na Tokio ani nepomyslela, teraz je všetko inak

Všetci sa tešili do Tokia. Olympijské hry sú predsa vrcholom pre každého športovca. Českú bežkyňu Evu Vrabcovú-Nývltovú (34) všaak rozhodnutie MOV potešilo.

"Ja sa trochu hanbím, ale som rada," povedala bronzová medailistka z ME 2018 v maratóne. Dôvod jej radosti má vysvetlenie. Bývalá lyžiarka, účastníčka ZOH vo Vancouvri a Soči, je totiž tehotná a v máji má rodiť. Z tohto dôvodu bola tohtoročná účasť v Tokiu pre ňu nereálna. Rozhodnutie, že OH preložili o rok ju však potešilo, lebo má šancu sa jej zúčastniť.

"Keď to oznámenie vyšlo, povedala som si: Ty brďo, pre mňa by to mohlo byť dobré... Ale tiež mi hlavou prebehlo, že pre ostatných je to nefér," dodala Vrabcová-Nývltová.