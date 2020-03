Ambulantní lekári: Doteraz boli naše problémy prehliadané, nové opatrenia vnímame pozitívne

Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marian Šóth tvrdí, že ambulancie sa pre pandémiu spôsobenú novým koronavírusom ocitli v ťažkej situácii.

Ako uviedol pre TASR, okolnosti sú o to zložitejšie, že súkromní ambulantní lekári musia byť k dispozícii pacientom, no inou formou, ako doteraz. Modifikovali tak svoju prevádzku a musia riešiť financovanie.

Vysvetlil, že lekári sa snažia pacientom pomôcť a denne odpovedajú na desiatky telefonátov a e-mailov. "Sme na svojich miestach a snažíme sa poskytovať zdravotnú starostlivosť tak, aby bolo postarané o pacientov s akútnym problémom. Súčasne inštruujeme pacientov, aby pokiaľ to nie je nevyhnutné, návštevu zdravotníckeho zariadenia odložili," povedal.

Podľa šéfa ASL SR pre ochorenie COVID-19 došlo k výraznej zmene štruktúry práce v ambulanciách. S menším počtom pacientov klesá aj počet výkonov, ktoré môžu vykázať zdravotným poisťovniam v ambulanciách špecialistov a tiež v ambulanciách primárnej starostlivosti, kde v súčasnosti prakticky lekári podľa Šótha nevykonávajú žiadne výkony hradené nad rámec kapitácie. Tento fakt podľa ASL SR ohrozuje možnosť zabezpečiť chod ambulancií. Na všetky skutočnosti listom upozornili bývalého predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD).

"So žiadosťou o riešenie problémov ambulantného sektora sme sa obrátili aj na súčasného premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a následné opatrenie, ktoré má ambulanciám garantovať v tejto náročnej situácii príjem vo výške minimálne 75 percent z mesačného priemeru, vnímame ako pozitívny signál pre ambulantný sektor, keďže doteraz boli naše problémy prehliadané," komentoval Šóth.

ASL SR žiadalo zabezpečenie príjmu ambulancií na úrovni mesačného priemeru vypočítaného na základe predchádzajúceho roka. Šoth verí, že aj premiérom uvedených 75 percent pomôže situáciu stabilizovať.

Podľa slov prezidenta ASL SR je teraz dôležité, aby čo najskôr došlo k dohode so zdravotnými poisťovňami a aby toto opatrenie prišlo do praxe už za marcové fakturačné obdobie. Šóth mieni, že tento krok pomôže ambulanciám, aby sa nedostali do platobnej neschopnosti.