Bývala ruská gymnastka to prepískla: Koronavírus označila za boží trest

Bývalá ruská športová gymnastka Svetlana Chorkinová (41) označila odloženie olympijských hier v Tokiu za boží trest.

Podľa deväťnásobnej majsterky sveta to je odplata za vlaňajšie vylúčenie Ruska z vrcholných športových súťaží kvôli dopingovému škandálu.



"Podľa môjho názoru sa to všetko stalo preto, že nemali právo trestať Rusko ani našich športovcov. Veď aj v našej hymne sa spieva, že našu krajinu chráni boh," citoval denník Sport-express bývalú gymnastku, ktorá v Atlante 1996 aj v Sydney 2000 získala olympijské zlato za cvičenie na bradlách.



Svetová antidopingová agentúra WADA vlani v decembri rozhodla, že Rusko nesmie kvôli dopingovému škandálu štyri roky vystupovať na vrcholných športových podujatiach pod svojou vlajkou a so svojou hymnou. Týka sa to aj odložených olympijských hier v Tokiu.