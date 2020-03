Premiér o ekonomických opatreniach: Situácia je veľmi vážna, potrebujeme vedieť, čo si môžeme dovoliť

Väčšina ekonomických opatrení ešte prijatá (spojených s mimoriadnou situáciou) nie je, vláda požiadala o prepočty.

Uviedol to pred stredajším zasadaním vládneho kabinetu predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) na margo utorkovej porady k ekonomickým záležitostiam.

"Porada prebiehala x-hodín, boli tu slovenské ekonomické špičky k dispozícii, či už z ministerstva financií, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť aj zástupcovia jednotlivých koaličných strán. Situácia je veľmi vážna, potrebujeme najprv vedieť, čo si môžeme dovoliť, aká je situácia, ako sme na tom s financiami. Zároveň vieme, že opatrenia musíme prijať, lebo nemôžeme nechať ľudí, ktorí si nevedia pomôcť sami, bez pomoci," priblížil.

"Niektoré z týchto opatrení už schválime teraz, na tejto vláde, ale myslím si, že správne bude informovať o tom vtedy, keď budú schválené, ako pôjdu do parlamentu. Budeme o nich informovať poobede. Väčšina opatrení ešte prijatá nie je, požiadali sme o prepočty. Musíme sa zodpovedne rozhodnúť, lebo vieme, že čas sa nám kráti," avizoval.

"Dozviete sa, aké (na rokovaní vlády) budú zaradené body. My sme sa rozhodli, že zvoláme rokovanie vlády aj každý deň, aj dvakrát do dňa. Ak budú pripravené čiastkové právne normy, budeme ich posúvať do parlamentu," podčiarkol. Konkrétne opatrenia premiér neuviedol.

"Rozprávame sa o týchto riešeniach, potrebujeme sa však trochu nadýchnuť a prijať zodpovedné rozhodnutia," dodal premiér na novinársku otázku, či vládny kabinet neplánuje pre ľudí odloženie splátok hypoték.