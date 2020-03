Na Slovensko prišlo 100-tisíc respirátorov FFP3: Letka ministerstva ich doviezla z Turecka

Na Slovensko v stredu v ranných hodinách prišlo 100-tisíc respirátorov FFP3 pre zdravotníkov.

Informoval o tom dnes pred rokovaním vlády premiér Igor Matovič (OĽaNO). Ako doplnil minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), respirátory doviezla letka ministerstva vnútra z Turecka. V najbližších hodinách ich distribuujú lekárom a zdravotným sestrám po celom Slovensku, ktorí sú v prvej línii v boji proti novému koronavírusu.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia škôl do odvolania. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami. Každú nedeľu budú zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy vyčlenený čas od 9:00 do 12:00. Zavádza sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti. Aktuálne je na Slovensku potvrdených 216 prípadov koronavírusu.