Marián Čekovský je nielen skvelý hudobník, no aj moderátor, glosátor a najnovšie aj porotca v talentovej šou SuperStar! V nej hodnotí výkony budúcich spevákov po boku Moniky Bagárovej, Patrície Pagáčovej, Paľa Haberu a Leoša Mareša. A keďže Čekyho dcéra ide v otcových šľapajách, boli sme zvedaví, či by ju ako otec do SuperStar pustil. Jeho odpoveď vás prekvapí!