Rakúska obec má pre koronavírus problém s maskotom: Najprv sa na tom smiali, teraz ho chcú premenovať

Malá obec v Dolnom Rakúsku kvôli pandémii zrejme zmení meno svojho maskota.

Mravčej kráľovnej, ktorá láka na miestny náučný chodník, totiž dedina St. Corona am Wechsel prepožičala časť vlastného mena, informovala agentúra AFP. Starosta sa teraz obáva, že maskot menom Corona by kvôli asociácii s koronavírusom mohol v budúcnosti turistov skôr odrádzať.



Podľa starostu Michaela Grubera sa dolnorakúska dedina s necelými štyrmi stovkami obyvateľov spočiatku podobnosti mena obce a miestneho maskota so šíriacim sa vírusom smiala. Čím bola ale situácia vážnejšia, tým viac vrások na čele im táto podobnosť pridávala. "Asi budeme musieť maskotovi, ktorý víta turistov, nájsť nové meno," povedal agentúre AFP Gruber. Návštevníkov do dedinky južne od Viedne láka mravčia kráľovná Corona. Jej obrázok je na propagačných materiáloch i webových stránkach.

Kvôli opatreniam, ktoré Rakúsko v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 prijalo, museli v obci St. Corona am Wechsel uzavrieť okrem iného letné bobovú dráhu či trasu pre horské bicykle. "Som ale optimista. Až kríza skončí, ľudia nepochybne nebudú cestovať tak ďaleko ako predtým a budú tráviť voľno bližšie k domovu," myslí si starosta Gruber. Zároveň dúfa, že podobnosť samotného mená jeho obce s vírusom, ktorý v Európe zabil už tisíce ľudí, cestovnému ruchu do budúcna neuškodí. Meno obce miestni meniť nemienia.



Dedina St. Corona am Wechsel vznikla okolo kostola svätej Korony, ktorá je rannou kresťanskou mučeníčkou uctievanou predovšetkým v Rakúsku a Bavorsku. Po svätici dostala obec svoje meno. Latinské slovo corona pritom v slovenčine znamená koruna. Svätá Korona je považovaná za patrónku mäsiarov či hľadačov pokladov. Uctievaná bola v minulosti ale aj ako ochrankyňa pred rôznymi chorobami, predovšetkým dobytka.