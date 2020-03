Daniel bol fit športovec, až doteraz... Koronavírus ho dostal na kolená! Dôležitý odkaz manželky Anny

Má zdravý životný štýl, dobrú kondíciu a športuje, napriek tomu bojuje o život v nemocnici – choroba COVID-19 má u neho veľmi ťažký priebeh.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jeho žena teraz varuje mladých, že voči novému vírusu nie sú imúnny, informuje portál Daily Mail.

Daniel Schuchman (40) pracuje v oblasti IT a je otcom štyroch detí. Prvé príznaky ochorenia sa u neho prejavili minulý týždeň a do nemocnice ho prijali po troch dňoch. Na lôžku je už vyše týždňa. Má problémy s rozprávaním aj chodením a potrebuje stály prívod kyslíka. Jeho žena sa so situáciou zverila na internete. „Za každou štatistikou je tvár a meno. Nemyslite si, že vám sa to nestane. Že ste zdraví a mladí neznamená, že z toho len tak vyviaznete,“ povedala Anna Schuchmanová (38). Pracuje ako osobná trénerka a výživová poradkyňa. Aj jej manžel aktívne športoval, každú nedeľu prešiel na bicykli takmer 50 kilometrov a nemal žiadne iné zdravotné problémy.

Horúčka ho skolila v nedeľu v noci, strašne kašľal. V utorok bol z Anninho manžela už len tieň, krčil sa na stoličke a nevládal ani zdvihnúť bradu. Nereagoval na bežne dostupné lieky proti horúčke. Rozhodnutie odviezť ho do nemocnice prišlo, keď sa mu zhoršilo dýchanie, bol zmätený a ani netušil, kde sa nachádza. „Trvalo mi 20 minút dostať ho na toaletu a nemohla som ho dostať odtiaľ. Začala som panikáriť. Vtedy som vedela, že je to akútny prípad,“ priznala Anna.

Do nemocnice Daniela prijali na druhý deň, jeho žena ho odvtedy nevidela. Na pohotovosť ho presúvali na vozíčku. Po prijatí bol Daniel príliš slabý na to, aby používal telefón. Rodina dostávala informácie len od sestričiek a lekárov, ktorí boli napriek pracovnému vyťaženiu veľmi nápomocní. Prvý kontakt s manželom mala Anna po štyroch dňoch, podarilo sa im spojiť cez videohovor. „Nemá energiu povedať viac ako jednu krátku vetu naraz. Rozprávanie si vyžaduje príšerné množstvo sily,“ povedala Anna.

Na koronavírus neexistuje žiadny liek, lekári sa snažia telo čo najviac odbremeniť, aby mohlo s vírusom bojovať samo. „Včera mal dobré ráno, tak ho skúsili posadiť, aby sa mu rozprúdil vzduch v pľúcach. Potom sa niečo pokazilo a bol zase na začiatku,“ skonštatovala Anna.

Danielova manželka je v domácej izolácii aj s ich štyrmi deťmi. Aj ona pociťovala mierne príznaky ochorenia. Myslí si, že doma ho majú všetci. Súdi tak najmä podľa toho, že stratili chuť – čo je jeden z príznakov. Vraví, že je ťažké byť sama na štyri deti. „Minulý týždeň som mala príšerné myšlienky, ale Dani je teraz stabilizovanejší. Bude to dlhá cesta,“ priznala. Anna zároveň varovala iných mladých ľudí, aby ochorenie nepodceňovali.