40 krokov k záchrane pred koronavírusom: Povinné rúška, vlaky zadarmo zrušené, ale aj zatvorené obchody

Obchody budú v nedeľu zatvorené a seniori dostali vlastné otváracie hodiny!

To sú len niektoré z opatrení, ktoré včera na tlačovej besede prezentoval premiér Igor Matovič spolu s ďalšími ministrami. Zmeny pravidiel pocítime aj v oblasti zdravotníctva, cestovania či školstva. Čo bude striktne platiť pre všetkých a čo sú zatiaľ len odporúčania?

Dôchodcovia

Nákup iba v určenom čase

Úrad verejného zdravotníctva vydá opatrenie, ktorým dôchodcom určí, kedy majú nakupovať. Bude to od 9. do 12. hodiny. „Keď už ide dôchodca mestskou hromadnou dopravou do obchodu, aby bolo pravdepodobné, že mestská hromadná doprava bude v tom čase maximálne prázdna,“ povedal premiér

Von iba v nevyhnutných prípadoch

Úrady dôrazne vyzývajú dôchodcov nad 65 rokov, aby vychádzali z domu iba v úplne nevyhnutných prípadoch. Ide najmä o nákup, návštevu lekára, lekárne, prechádzky so psom. Ideálne by bolo, keby dokázali eliminovať kontakty s inými ľuďmi. Vláda varuje: Ak sa nebude dať inak, sme pripravení zakázať rizikovým skupinám ľudí vychádzať z domu!

Žiadne nepotrebné cesty

Hromadnú dopravu by dôchodcovia mali využívať iba v nevyhnutných prípadoch, napr. na návštevu lekára. Ak táto výzva nezaberie, vláda avizuje, že tak ako študentom, aj dôchodcom načas vezme bezplatné cestovanie vlakmi. „Ak to nezaberie, pristúpime k radikálnejším opatreniam,“ dodal Matovič.

Dostatok telefónnych liniek

Každá obec by mala zriadiť dostatočný počet telefónnych liniek, aby si dôchodcovia mohli objednať donášku potravín.

Nemocnice a lekári

Rýchlotesty

Slovensko stále nemá dostatok testov, hoci v týchto dňoch očakávame dodávku v počte 200-tisíc kusov. „Vzhľadom na dobré vzťahy s týmito dodávateľmi by nám mali byť dodané,“ povedal nový premiér. Ak sa ich podarí dostať do našej krajiny, mali by sme byť schopní zabezpečiť testovanie ľudí v dostatočnej miere.

Reprofilizácia zariadení

Ministerstvo zdravotníctva dostalo úlohu vypracovať reprofilizáciu siete nemocníc, aby sa zabezpečila efektívna liečba koronavírusu. „Aby sme mali jednu nemocnicu na východe, jednu v strede a jednu v Bratislave a popritom v ostatných nemocniciach mali vyčlenené samostatné pavilóny,“ povedal premiér.

Odbery z auta

Pred nemocnicami budú takzvané drive thru. Budú môcť ľudia prísť v aute, ani z neho nevystúpia, urobí sa odber a odídu preč. Jedno takéto miesto je schopné urobiť 70 odberov za deň. Výhodou je, že nedôjde k zamoreniu priestorov, neohrozuje nikoho okrem seba. Je to mimoriadne efektívne opatrenie a bude pred každou nemocnicou, kde robia odbery.

Dezinfekčné prostriedky

Cieľom je, aby do mobilizačných rezerv boli zabezpečené dezinfekčné prostriedky.

Z vojakov sanitári

Ministerstvo obrany dostalo za úlohu vyčleniť príslušníkov armády, ktorých môžeme zaškoliť ako sanitárov. Musíme sa nachystať. „Ak ich budeme potrebovať, veľmi sa nám zídu,“ potvrdil predseda vlády.

Polícia pred nemocnicami

V niektorých nemocniciach došlo k výtržnostiam a k nedodržiavaniu hygienických štandardov zo strany neprispôsobivých občanov. Na týchto miestach budú prítomní policajti a vojaci.

Garancia príjmu

Ambulanciám hrozí, že nebudú schopné financovať svoju prevádzku. Ministerstvo zdravotníctva chce vyrokovať so zdravotnými poisťovňami minimálnu garantovanú výšku príjmu ambulancie, ktorá by mala zodpovedať 75 % mesačného priemeru. „V tomto prípade je na mieste dohodnúť sa so zdravotnými poisťovňami, aby garantovali určitú výšku príjmu ambulancií, lebo tie ambulancie sú nevyhnutné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti,“ dodal Matovič.

Lieky z Česka

Rokovanie s českou vládou o tom, aby povolila vývoz dvoch liekov. Ide konkrétne o udelenie výnimky pre lieky Darunavir a Ribavirin. Česko by ich poslalo na Slovensko.

Zákaz vývoju liekov

Ministerstvo zdravotníctva má za úlohu identifikovať množstvo a druh liekov a osobné ochranné pomôcky, ktoré budú potrebné na zabezpečenie chodu našich ambulancií. Až po zabezpečení tohto množstva budú môcť farmaceutické firmy vyvážať tovar. „Aby sme sa nedostali do situácie, že budeme naše lieky zháňať v zahraničí,“ povedal nový premiér.

Oslobodenie od DPH

Firmy a charitatívne organizácie, ktoré dovážajú materiál pre štát, štát oslobodí od cla a DPH.

Zákonné lehoty

Stopka exekúciám

Notári a advokáti budú mať výnimku zo zákazu služieb. „Keď si niekto chce podpísať závet, asi by sme mu nemali povedať, keď skončí korona,“ povedal predseda vlády Igor Matovič . Od 12. marca zatiaľ do 30. apríla nebudú plynúť zákonné lehoty v súdnych konaniach, nepríde ani k výkonu dražobného práva a k exekúcii majetku. Právnické osoby môžu zasadať per rollam, teda na diaľku.

Preventívne prehliadky sa odložia

Ministerstvo zdravotníctva v skrátenom legislatívnom konaní navrhne, aby zamestnanci v tomto období nemuseli chodiť na preventívne zdravotné prehliadky a zamestnávatelia z toho nemali problémy. Prehliadky sa vykonajú, keď už bude pokoj.

Študenti

Vlakom len za peniaze

Kým budú školy zavreté, študenti nebudú cestovať vlakom zadarmo. „Študenti majú byť doma, nemajú čo bezplatne cestovať vlakom po Slovensku a ohrozovať iných ľudí,“ povedal premiér. Pred voľbami sľúbil, že nebudú rušiť žiadne sociálne opatrenie, ale teraz to ohrozuje verejné zdravie.

Obchody

V nedeľu sanitárny deň

Úrad verejného zdravotníctva vydá opatrenie, ktorým uzavrie v nedeľu prevádzku predajní potravín, chleba a pečiva, mäsa, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely, pre dojčatá, malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, drogérie, predajní novín a časopisov a predajní s krmivom pre zvieratá. „Aby sa vytvoril priestor na sanitárny deň,“ informoval Matovič.

Prístup k informáciam

Masívna kampaň o opatreniach

Vláda chce spustiť masívnu reklamnú kampaň o svojich opatreniach. Dôchodcom, ktorí najmenej využívajú internet, by informácie mala sprostredkovať RTVS. Vláda požiada aj súkromné médiá, aby jej umožnili vysielať cielené reklamné spoty.

Omše cez RTVS

Najviac ohrozenou skupinou sú dôchodcovia, ktorí boli zvyknutí stretávať sa aj na svätých omšiach. Vyjsť v ústrety v tomto smere im má verejnoprávna televízia. „Preto požiadame riaditeľa RTVS, aby na Dvojke vysielali o 18. hodine každodenne omše. A zároveň, aby zabezpečili aj online vyučovanie najmä pre žiakov ZŠ.

Zasielanie cielených správ

Ak vieme identifikovať ľudí nad 65 rokov, nie je podľa premiéra problém zasielať cielené správy, ktoré ich budú upozorňovať na nebezpečenstvo nákazy. „Aby im každé ráno pípla esemeska, ktorá im ozrejmí pravidlá správania sa, kedy porušujú zákon, kedy ohrozujú svoje zdravie, alebo zdravie iných,“ Matovič.

Dáta o užívateľoch mobilov

Štátne organizácie by v záujme ochrany verejného zdravia mohli využívať lokalizačné dáta užívateľov mobilných telekomunikačných služieb. Mobilní operátori ich síce majú k dispozícii, ale zákon o GDPR obmedzuje ich využívanie.

Občianske povinnosti

Povinné rúško

Úrad verejného zdravotníctva vydá nariadenie, na základe ktorého bude nosenie rúška povinné všade okrem domácnosti. „V obchode, v práci, na úrade aj vo fabrike,“ uviedol predseda vlády. Na miestach, kde sa budú ľudia zgrupovať v rade, bude povinné držať dvojmetrový odstup. „Platiť to bude všade, vonku, vnútri - v obchode. Ide o minimalizáciu šírenia tejto nákazy,“ Matovič.

Meranie teploty

Úrad verejného zdravotníctva vydá opatrenie, ktoré bude platiť od 30. marca. „Všade, pred každým vstupom do nemocnice, fabrík, obchodov, teda tam, kde sa zdržiava viac ľudí, sa bude merať teplota čela,“ dodal Matovič.

Dlhšia stopka pre hromadné podujatia

Stále platí nariadenie úradu verejného zdravotníctva, ktoré uplynulo včera o polnoci. Fyzické a právnické osoby nesmú organizovať hromadné podujatia. Zákaz platí do odvolania.

Zariadenia sociálnych služieb

Zo stacionárov opatrovateľská služba

Denné stacionáre sa zavrú. Ministerstvo práce vyzve obce a mestá, aby zamestnanci stacionárov poskytovali klientom služby v domácnosti. „Nie, že tí klienti budú chodiť do denného stacionára, ale opačne, klienti budú doma a zamestnanci aby poskytovali tú službu dôchodcom doma. Aby išli nakúpiť, išli na poštu, vybavili veci, ktoré treba,“ dodal premiér.

Zákaz návštev v domovoch

Poskytovatelia sociálnych služieb musia dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Návštevy v zariadeniach pre seniorov či v domovoch sociálnych služieb sú zakázené. Úrad verejného zdravotníctva vydá podrobný postup.

Núdzový stav

V zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, sa vyhlásil núdzový stav. Zdravotnícky personál tak môžu presunúť tam, kde si to situácia bude vyžadovať. „Musíme mať k dispozícii tento nástroj, aby sa nám náhodou nestalo, že nebudeme mať ľudí, ktorí budú schopní zabezpečovať starostlivosť o starých rodičov a mamy.“ povedal Matovič.

Zosumarizujú opatrenia 20 krajín

Ministerstvo zahraničných vecí dostalo za úlohu sumár opatrení, ktoré v boji s koronavírusom prijalo 20 vybraných krajín. Vybrané boli krajiny, ktoré pandémiu zvládajú, aj nezvládajú aby krízový štáb videl, ako môže a má postupovať.