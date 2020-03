Poslanec SaS v karanténe kvôli podozreniu na koronavírus: Prehovoril o tom, či sa dal testovať

Veľký poplach v parlamente. Uprostred utorkového rokovania Národnej rady poslanec Smeru Ľubomír Vážny (62) oznámil, že iný poslanec z SaS Alojz Baránik (65) má podozrenie na koronavírus.

Predseda parlamentu Boris Kollár (54) okamžite zvolal poslanecké grémium, po ktorom oznámil, že Baránik nemá potvrdený koronavírus. Baránik pre Nový Čas vysvetlil, že on sám sa dal otestovať a čaká výsledky, no sám tvrdí, že ochorenie nemá.

Krátko popoludní v parlamente Vážny povedal, že Baránik má podozrenie na COVID-19. Po tom, čo prerušili rokovanie parlamentu však oznámili, že nič také nie je potvrdené. Šéf parlamentu Kollár informoval, že Baránik pre istotu zostal doma a schôdza pokračovala ďalej podľa programu. „Pán Baránik ani jeho dcéra nemajú toto ochorenie potvrdené. Pán Baránik ostal doma, čo považuje za správne,“ oznámil Kollár.

SaS, ktorej je Baránik poslancom, vzápätí zverejnila oznámenie, že existuje podozrenie. „Člen rodiny Alojza Baránika, poslanca NR SR za SaS, má príznaky choroby, ktoré niektoré zdroje považujú za príznak koronavírusu. Alojz Baránik preto preventívne zostal doma v karanténe a nezúčastnil sa na utorkovom rokovaní NR SR,“ uviedli zo strany.

Táto situácia by bola problémová najmä v súvislosti s tým, že Baránik sa zúčastnil na schôdzi minulý týždeň, keď sa skladali poslanecké sľuby. V sále tak bolo 150 poslancov, ktorí následne chodili aj medzi novinárov. Národná rada pre krízovú situáciu prijala mimoriadne bezpečnostné opatrenia, podľa ktorých mali mať všetci poslanci rúška, k dispozícii boli aj rukavice a pred zložením sľubu si mali vydezinfikovať ruky.Do budovy NR SR v týchto dňoch nemôže vstúpiť nikto okrem poslancov a zamestnancov parlamentu.

Karanténa v parlamente?

Bezpečnostný analytik Radovan Bránik vysvetľuje, že ak niektorý poslanec má koronavírus, tak to ovplyvní aj chod parlamentu. „V zásade by sa mali dať pretestovať všetci, s ktorými bol v úzkom kontakte. A to v tomto prípade pôjde o veľké číslo. Ja som včera odporúčal, aby ústavní činitelia nosili nie rúška, ale respirátory,“ povedal Bránik. Prízvukuje, že v tomto prípade stačí, že sa niekto dotkol kľučky na dverách a za ním ďalší, keď mohlo dôjsť k prenosu.

„Ak sa potvrdí, že niekto bude mať pozitívny test, tak by mal každý, kto s ním bol v kontakte, ísť do karantény. Hlavným problémom v zmysle interakcie a prenosu nákazy sú práve poslanci parlamentu,“ uzavrel Bránik. Hovorca parlamentu Tomáš Kostelník prízvukuje, že momentálne sa nedá povedať, čo by sa dialo v Národnej rade. „To by som fabuloval, keby som povedal, že by došlo k nejakému plošnému testovaniu. Musel by zasadnúť krízový štáb Kancelárie národnej rady a takisto poslanecké grémium, aby sa prerokovalo ako ďalej v tomto prípade,“ ozrejmil Kostelník.

Baránik: Nepriešiel som z opatrnosti

Redaktorka: Dobrý deň, pán Baránik.

Baránik: Nemám koronavírus. Som sa nechal otestovať a budem vedieť výsledok.

Redaktorka: Je podľa vás v poriadku, že poslanec Vážny o vás šíri, že máte podozrenie na koronavírus a zavládla panika v parlamente?

Baránik: Samozrejme, že to nie je v poriadku. Tak viete, ale čo už iné čakať od Smeráka.

Redaktorka: Odkiaľ mal túto informáciu?

Baránik: On si to vymyslel pretože som z opatrnosti neprišiel do práce, lebo som sa chcel nechať otestovať z nejakého dôvodu. Či bude výsledok negatívny ešte len uvidíme.

Redaktorka: Teraz ste v karanténe a čakáte na výsledok?

Baránik: Áno.