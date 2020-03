Koronavírus mení aj bežný život školákov: Rodičia, na tieto zmeny sa pripravte

Do škôl sa deti tak skoro nevrátia! Na Slovensku sa totiž od 30. marca prerušuje vyučovanie až do odvolania. Minister školstva predstavil opatrenia pre jednotlivé skupiny žiakov.

Otáznik stále visí nad vysokoškolákmi, niektoré univerzity už samostatne ohlasujú posun ukončenia letného semestra.

Prihlášky do škôlky

Bude ich možné podať od 30. apríla do 31. mája a opäť nebude potrebné priložiť lekárske potvrdenie. Fungovať tak budú vo forme adaptačného pobytu.

Zápis do 1. ročníka

Tento zápis by sa mal uskutočniť od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Ideálne by to bolo urobiť elektronicky, nie všade je to však možné. Ministerstvo školstva sa bude snažiť odstrániť tento problém.

Ruší sa testovanie 9

V praxi to znamená overenie vedomostí žiakov deviateho ročníka a žiakov štvrtého ročníka gymnázií s osemročným programom, čo v tomto školskom roku neuskutoční. Neprebraté učivo vo všetkých ročníkoch sa bude presúvať do ďalších ročníkov.

Prijímačky na stredné školy

Situácia sa komplikuje aj pre deviatokov, pre ktorých je nový termín podania prihlášky na stredné školy. Treba ju podať do 15. mája, potvrdenie od lekára, ktoré bolo doteraz jej súčasťou, nebude nutné priložiť. „Chceme minimalizovať kontakt s ľuďmi a zdravotníckymi zariadeniami. Prijímačky na stredné školy budú do 30. júna, najskôr 2 týždne od odvolania prerušenia vyučovania,“ prezradil nový šéf rezortu.

Písomné maturity nebudú

Maturanti v týchto dňoch mali absolvovať písomnú časť maturitnej skúšky. Aj pre nich minister školstva nemá dobrú správu. „Ruší sa externá, písomná časť maturity, riadny aj náhradný termín na tento školský rok,“ informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Interná, teda ústna maturita sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania na základe rozhodnutia krízového štábu a to v termíne do 30. júna 2020. „Môžem ubezpečiť maturantov, že určite odmaturujú. Ak toto opatrenie nebude zrušené, máme pripravené reálne kroky, aby do 30. júna zmaturovali,“ uviedol Gröhling.

Nový informačný web

Na stránke www.ucimenadialku.sk budú združené všetky informácie, ktoré zaujímajú učiteľov aj rodičov. Pôjde o online vzdelávanie, najmä pre najmenších žiakov, nové termíny pre jednotlivé skupiny žiakov, odpovede na pracovné otázky pedagogických zamestnancov. Na RTVS 2 bude od budúceho týždňa prebiehať dištančné vzdelávanie od 9.15 hod. do 11. hod.