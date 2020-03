Guvernér NBS Peter Kažimír o situácii s koronavírusom: Slová, ktoré Slovákov zabolia

Šokujúce čísla. Guvernér NBS a bývalý minister financií Peter Kažimír (51) ukázal, ako Slovensko môže trpieť počas najbližších mesiacov.

Po tom, čo zvládneme pandémiu koronavírusu, totiž príde ekonomické vytriezvenie, ktoré nás môže poriadne bolieť. Mnohé firmy totiž zatvorili, prípadne nevyrábajú, čo vplýva na ich tržby a následné platy zamestnancov. Kažimír preto odhaduje, že v najbližšom čase môže o prácu prísť až 130-tisíc ľudí.

Národná banka Slovenska ráta s tromi scenármi, pričom v tom najpravdepodobnejšom rátajú s tým, že ekonomika poklesne o 4,5 %. „Všetky tri rátajú s tým, že v tomto roku zažijeme recesiu, čiže začínajú znamienkom mínus,“ povedal Kažimír s tým, že najpesimistickejší scenár hovorí o tom, že klesneme až o viac ako 9 %. Kažimír si v súvislosti s ich prognózami dovolil odhadnúť aj pokles pracovných miest.

„Predpokladáme, že konkrétne scenáre môžu pre Slovensko znamenať stratu pracovných miest v počte 75 až 130-tisíc.tvrdí Kažimír. Práve nezamestnanosť posledné roky výrazne klesala a dostala sa na historicky nízke čísla. Kažimír je však optimistom v tom, že kríza, ktorú pandémia koronavírusu spôsobila, môže aj rýchlo skončiť.

„Jedným dychom dodávame, že na týchto číslach platí, že táto kríza tak ako rýchlo prišla, môže rýchlo aj odísť a mala by len dočasný charakter. Ten profil by mal byť v podobe písmena V a preto na ďalšie roky sú ešte len predpoklady, ale v roku 2021 by mohlo nastať výrazné oživenie vo všetkých oblastiach života, nielen v sektore služieb. Vidíme však svetlo na konci tunela. Slovenská ekonomika to zvládne aj napriek modrinám a škrabancom,“ dodal Kažimír.

NBS pripomína, že náklady na potrebné opatrenia nebudú malé a ďalej zhoršia mieru zadlženosti, no sú kľúčom k rýchlejšiemu rastu ekonomiky. Pre Slovensko je dôležité najmä obnovenie fungovania v zahraničí. „Pre slovenskú otvorenú, exportne-orientovanú ekonomiku, je veľmi dôležité hladké fungovanie medzinárodných dodávateľsko-odberateľských vzťahov v priemysle,“ pripomínajú experti.

Odhadujú, že slovenské firmy budú ochromené približne dva mesiace. Zároveň odporúčajú vláde sústrediť sa na riešenie. „Dôležité sú teraz aj opatrenia, ktoré zabezpečia, aby ľudia alebo firmy v dôsledku dočasného výpadku príjmov nemuseli robiť drastické opatrenia. Ľudia nesmú živoriť, lebo potrebujú peniaze na splátky úverov a hypotéky,“ dodávajú z NBS. Kažimír tiež povedal, že rokujú s bankami o tom, aby mohli pristúpiť k odkladu splátok pre dlžníkov v prípade hypoték či úverov.

Čo hovorí NBS

1. nezamestnanosť sa môže dostať na 7,5 % až 10 %

2. celkové čísla sa do konca roka vyšplhajú na 75- až 130-tisíc ľudí

3. vláda má nájsť také podporné riešenia, aby firmy nemuseli prepúšťať zamestnancov

4. pre budúci rast je životne dôležité, aby firmy nerušili sľubné investičné plány

5. očakávame, že predkrízovú úroveň ekonomika dosiahne už v priebehu budúceho roka

6. aj keď budú opatrenia vlád veľmi účinné, niektoré projekty zrejme neprežijú

7. pre slovenský sektor služieb očakávame trvanie mimoriadnej situácie po dobu dvoch mesiacov