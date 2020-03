Slovenky starajúce sa o klientov v zahraničí prejavili solidaritu: Kolegyne opatrovateľky, nenecháme vás bez peňazí

Ocitli sa v zložitej situácii. Len v Rakúsku pracuje podľa odhadov vyše 20 000 slovenských opatrovateliek. Niektoré z nich uviazli v zahraničí, ďalšie sa pre pandémiu koronavírusu nevedia dostať za svojimi klientmi.

Práve tým, ktoré zostali doma, hrozí, že ostanú bez príjmu. Šikovné ženy vymysleli riešenie, aby ani jedna z nich nezostala bez peňazí, má to však háčik. Očakávajú pomocnú ruku aj od našej vlády.

Opatrovateľky riešia na sociálnych sieťach najmä to, ako sa vystriedajú pri klientoch a čo s tými, ktorým hrozí, že zostanú doma bez peňazí. Diskusnú skupinu vedie aj Alena Rázgová. „Jedným z riešení je aj to, že opatrovateľka celý plat alebo časť z neho pošle kolegyni domov s tým, že keď sa situácia znormalizuje, túto pomoc jej vráti tak, že odpracuje turnus za ňu. Je to aj o dôvere,” povedala Rázgová.

V Rakúsku zostala aj opatrovateľka Soňa Lakyová Gálfiová (55). „Podľa rozpisu som mala ísť minulú stredu domov, čo som neurobila. Musela by som ísť do karantény, aj keď tu v nej v podstate som, lebo mám s klientkou poschodie len pre seba. Nešla som domov aj preto, že by som nerada chorobu chytila v aute, neviete, kto je roznášačom,” poznamenala. Predpokladá, že v Rakúsku by bola schopná starať sa o klienta ešte 6 - 8 týždňov. „Potom by to bolo najmä psychicky veľmi náročné,” dodala. S kolegyňou, ktorá asi bude musieť zostať na Slovensku, vymysleli riešenie, aby ani jedna z nich nezostala bez príjmu.

„Náš plán je, že ja tu zostanem, ale po dvoch týždňoch, keď sa má skončiť môj turnus, začnú nabiehať peniaze jej. Keď sa ona dostane bez problémov do Rakúska, bude to opačne,” vysvetlila Gálfiová. Uskutočnenie pekného gesta nezávisí len od žien, ktoré sa dohodnú. „Rakúšania požadujú od opatrovateliek, ktoré nás majú prísť vystriedať, výsledky testov, potvrdzujúce, že nemajú koronavírus, a to nie je jednoduché zabezpečiť. Dúfame, že nová slovenská vláda na nás nezabudne a bude hľadať nejaké východisko,“ uzavrela opatrovateľka Miriam Gonošová Opremčáková.

Štefánia Stoláriková (47), Stropkov: Otvoriť galériu Štefánia Stoláriková (47), Stropkov Zdroj: sig

Momentálne som v Rakúsku. Ak to bude potrebné, tak si vieme s kolegyňou navzájom vyjsť v ústrety vrátane kompenzácie odmien za opatrovanie.

Miriam Gonošová Opremčáková (44), Rožňava:

Ponúkla som kolegyni, že jej pošlem časť mojich peňazí, aby nezostala bez financií. Vráti mi to, keď príde do Rakúska ona.