Komička Evelyn po rozchode s producentom Farmy: Muži u mňa teraz nemajú šancu!

Chce čas len pre seba, priateľov a pre rodinu. Frajer tam miesto nemá!

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Týmto sa momentálne riadi komička a moderátorka Eva Evelyn Kramerová (29). Známej tvári z internetu, ale aj z televíznej obrazovky nevyšiel vzťah s producentom reality show Farma Matúšom Polakovičom (36). Eva však priznáva, že na nový vzťah chuť a ani náladu nemá.

Evelyn sa chce venovať hlavne sebe a spoznávanie chlapov zrejme do úvahy neprichádza. „Teraz praktizujem sebalásku. A nemám chuť tú lásku dávať momentálne nikomu inému len sebe,“ napísala na sociálnej sieti so smajlíkom Evelyn a pridala text v angličtine, ktorý v preklade znamená: „Ak nemiluješ seba, ako chceš, dočerta, milovať niekoho iného.“ Jedna z fanúšičiek sa jej totiž pýtala, či je na obzore nový chlap. Ako sa však zdá, Evelyn je so stavom single spokojná a mužská polovička jej zatiaľ nechýba.

V januári vyplávalo na povrch, že sa rozišla s producentom Farmy, ktorú moderovala. S Matúšom Polakovičom bola takmer pol roka. „Rozišli sme sa prvého decembra. Nebolo to ľahké, predsa len pred sviatkami je človek ešte senzitívnejší na zmeny, ktoré so sebou prinesú takmer vždy aj smútok a ľútosť,“ priznala pred časom Novému Času komička. Podľa jej slov išlo o vzájomnú dohodu a nerozišli sa v zlom. „Všetko je tak, ako má byť. Obaja si želáme pre seba to najlepšie a máme dobrý vzťah,“ dodala vtedy Evelyn.