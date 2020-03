Prvý odklad olympijských hier v histórii: Zdravie je prvoradé!

Padla definitíva! Letné hry v Tokiu sa toto leto pre pandémiu koronavírusu neuskutočnia. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) oficiálne rozhodol o odložení najväčšieho športového sviatku na rok 2021. Paradoxom je, že im zostane názov Tokio 2020.

Správne rozhodnutie! Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) AVývoj pandémie koronavírusu sa totiž podľa neho ukázal ako príliš veľká prekážka pre usporiadanie športového sviatku v pôvodnom termíne.

Oficiálne potvrdenie prišlo len krátko po tom, ako odloženie navrhlo hostiteľské Japonsko. Predseda vlády Šinzo Abe po telefonickom rozhovore s prezidentom MOV Thomasom Bachom zdôraznil, že nehrozí úplná stopka podujatia.

Podľa neho by sa mali OH uskutočniť najneskôr v lete 2021 - ako dôkaz víťazstva sveta nad smrteľným ochorením.

„Vo svetle súčasných udalostí a na základe informácií od Svetovej zdravotníckej organizácie sa prezident MOV a predseda vlády Japonska zhodli, že XXXII. letné olympijské hry musia byť preložené na budúci rok, najneskôr na leto 2021, aby bolo zabezpečené zdravie športovcov, všetkých ľudí zapojených do akcie a medzinárodných komunít," uviedlo šéfstvo svetového olympizmu spolu s organizačným výborom tokijských letných Hier.

Tokio dokončilo prípravy na veľkolepý športový sviatok v čase, keď sa začal koronavírus nekontrolovateľne šíriť svetom. Organizátori aj predstavitelia MOV niekoľko mesiacov ubezpečovali, že sa podujatie aj napriek hromadnému rušeniu iných vrcholových akcií a celosvetovým cestovateľským obmedzeniam uskutoční v naplánovanom termíne. V minulých dňoch však obe strany aj pod tlakom národných olympijských výborov a samotných športovcov pripustili, že začínajú o odklade letných Hier uvažovať. Odklad OH 2020 v Tokiu môže podľa analýzy stáť japonských organizátorov až 5,7 miliardy eur.

Tokijské OH sa mali konať od 24. júla do 9. augusta a malo sa na nich predstaviť vyše 11-tisíc športovcov z 206 krajín sveta, ktorí mali súťažiť v 33 športoch a 50 disciplínach. Slávne podujatie bude odložené vôbec po prvý raz za 124 rokov. OH sa nekonali vo vojnových rokoch 1916, 1940 a 1944 a v čase studenej vojny v rokoch 1980 a 1984 ich výrazne ovplyvnili bojkoty jednotlivých výprav.

„Ja osobne aj SOŠV, a hádam môžem hovoriť aj za športovcov, vítame toto rozhodnutie, pretože prináša istotu do tohto ťažkého obdobia. Nikto nepochyboval o tom, že by sme neposlali našich športovcov do rizikového prostredia, ale bál som sa, že nebudú mať rovnaké podmienky na prípravu. Na budúci rok to budú mať organizátori veľmi ťažké, aby našli termín, a nezávidím im, ale verím, že sa podarí nájsť kompromis a OH budú sviatok športu, pretože to je ich účel. Dúfam, že o rok budú zároveň signálom, že sa nám podarilo prekonať tento ťažký rok,“ vyhlásil Siekel s tým, že verdikt MOV bol vyvolaný bezprecedentnou situáciou a celosvetovou pandemickou krízou, ktorá sa nijako nedala predpokladať a nebolo v silách organizátorov letných Hier ju ani nejako ovplyvniť.

„Zdravie všetkých účastníkov aj návštevníkov podujatia z celého sveta je prvoradé a za týchto okolností by mohlo byť ohrozené,“ dodal šéf slovenského olympizmu, ktorý si je vedomý toho, že verdikt MOV nepochybne vyvolá obrovské množstvo rokovaní, týkajúce sa všetkých národných olympijských výborov aj medzinárodných federácií letných olympijských športov. „Bude nevyhnutná komplexná úprava kvalifikačných kritérií aj budúcoročného športového kalendára či prehodnotenie celého kvalifikačného procesu na OH v Tokiu,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení SOVŠ.