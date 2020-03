Martin Gernát z karantény v Prešove: Zachraňujú ma filmy a počítačové hry!

Veľká škoda! Slovenský hokejista Martin Gernát (26) má za sebou najvydarenejšiu sezónu v kariére. Nielenže sa vypracoval na oporu Třinca, ale patril aj k najlepším obrancom českej najvyššej súťaže.

Plány obhájiť ligový titul a spečatiť úspešný ročník na májových majstrovstvách sveta mu však zmaril šíriaci sa koronavírus. Okrem toho, ako sa s nepredvídanými okolnosťami na klubovej aj reprezentačnej úrovni vyrovnával, prezradil šikovný zadák pre Nový Čas aj to, že sa v domácej karanténe vôbec nenudí!

Ako vnímate momentálnu situáciu okolo hrozby nákazy?

- Najdôležitejšie je zdravie celej mojej rodiny a spoločnosti, šport a iné koníčky idú teraz bokom. Verím, ak budeme svedomito dodržiavať nariadenia, ktoré sú potrebné, prejde to a zvládneme to.

Čím si doma krátite čas? Ruky vás ešte nesvrbia?

- Snažíme sa hrať nejaké spoločenské hry a stále si vymýšľať nejaký program, aby sme sa nenudili. Veľa pozerám filmy cez streamovaciu službu Netflix a sem-tam si zahrám na počítači športové hry.

Rodiny niektorých vašich spoluhráčov z Třinca si šijú vlastné rúška. Nepridáte sa k nim?

- To nie, na toto talent nemám. Na to je u nás odborníčka moja mamina.

Schvaľovali ste predčasné ukončenie ročníka v Česku?

- Áno, jasné, myslím si, že by nemalo zmysel pokračovať ďalej. My hráči by sme sa nedokázali sústrediť na to, čo máme robiť. Všetci to máme v hlave, aj keď nechceme.

Nemrzí vás, že ste si nemohli zahrať o obhajobu majstrovského titulu?

- Bola to škoda, ale niekedy sa stanú aj takéto veci, ktoré presahujú náš šport.

Máte za sebou najlepšiu sezónu v kariére a spoza Moravy išla na vašu adresu len samá chvála. Čím to bolo, že ste tak ožili?

- V klube nám vytvorili super podmienky a nič mi nechýbalo. Od trénera som dostával veľa priestoru a snažil som sa do bodky plniť to, čo odo mňa žiadal. Na ľade som sa cítil dobre, a to sa odzrkadlilo aj na mojich výkonoch.

S vašou formou by ste určite mohli čakať pozvánku do prípravy na MS. Ste sklamaný, že šampionát zrušili?

- Každý hráč by chcel reprezentovať a ja nie som výnimkou. Mrzí ma, že turnaj nebude, ale dalo sa to asi očakávať. Nič hrozné sa nestalo, život ide ďalej. Možno nabudúce.

Plánujete sa v týchto improvizovaných podmienkach aj nejako individuálne pripravovať?

- Všetko budem musieť prispôsobiť okolnostiam. Zatiaľ si dobre oddýchnem a uvidíme, čo a ako ďalej.

Uvidia vás fanúšikovia v drese ocelářov aj v nadchádzajúcom roku?

- V Třinci som spokojný, no priznám sa, že by som sa rád posunul ďalej. Ak by bola možnosť ísť do ešte lepšej ligy, asi by som neváhal.