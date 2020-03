Muž prehral boj so zákernou chorobou: Česko má druhú obeť koronavírusu

Druhou českou obeťou koronavírusu je muž, ktorému zlyhávali orgány pre nádorové ochorenie.

Nákaza koronavírusom jeho smrť urýchlila. V tlačovej správe to uviedla nemocnica v českom Havířove, kde muž zomrel. Hospitalizovaný tam bol od minulej stredy. Do zdravotníckeho zariadenia ho previezla záchranná služba. "Pre jeho záchranu nemocnica urobila všetko, ale pomôcť mu už ani špecializovaná intenzívna starostlivosť nedokázala. Pacient mal totiž rozsiahle nádorové ochorenia s pokročilými metastázami do ďalších orgánov. Nákaza koronavírusom jeho smrť bohužiaľ urýchlila," uviedla hovorkyňa nemocnice Irma Kaňová.

Muž narodený v roku 1975 bol hospitalizovaný na infekčnom oddelení na stanici pripravenej pre pacientov s pozitívnym výsledkom testu na koronavírus. "Jeho zdravotný stav sa veľmi rýchlo zhoršoval, preto bol preložený na k tomu účelu vytvorenú a komplexne vybavenú jednotku intenzívnej starostlivosti, ktorú sme špeciálne vyčlenili práve pre pacientov nakazených koronavírusom s ťažkým priebehom ochorenia" uviedol riaditeľ nemocnice Norbert Schellong.