Tehotná Dominika Cibulková: S nakazeným gynekológom som v kontakte nebola!

To, že bývalá úspešná tenistka Dominika Cibulková (30) čaká dieťa, nie je žiadne tajomstvo. V posledných týždňoch zvykla aj ona navštíviť gynekologicko-pôrodnícku kliniku v Ružinove, kde ordinoval doktor nakazený koronavírusom. Do kontaktu s ním, našťastie, neprišla.

Dotyčný gynekológ sa vrátili z lyžovačky v Taliansku, mal príznaky akútneho respiračného ochorenia a na klinike dokonca pracoval bez ochranných pomôcok!

"Našťastie mám svoju pani doktorku, ktorá ma bola minulý týždeň vyšetriť u mňa doma. Práve kvôli tomu, aby som nemusela chodiť do nemocnice. Samozrejme, hneď som sa jej na nakazeného gynekológa opýtala. Je to pán, ktorý tam chodí iba raz do týždňa. Povedala, že s ním v kontakte nebola. Dokonca mi potom aj napísala, že už ich všetkých vyšetrili a testy boli negatívne," vysvetlila Novému Času Cibulková, ktorá sa počas nútenej karantény doma v Bratislave rozhodne nenudí.

"Dobehla som to, čo som v mladosti zameškala. Myslím tým nejaké gazinkovské povinnosti. Bavia ma teraz robiť také veci ako sú palacinky či lievance. Teší ma, že sa viem obracať aj v kuchyni. Budem to potrebovať. Michal zase poupratoval všetky šuflíky a pivnice. Musím povedať, že si to aj celkom užívam. Nemám žiadne povinnosti a iba oddychujem," dodala Dominika.