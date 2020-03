Koronavírus tvrdo zasiahol USA: Počet úmrtí stúpol na 573

Počet úmrtí na nový koronavírus v Spojených štátoch stúpol v pondelok na 573, vyplýva z údajov prestížnej súkromnej Univerzity Johna Hopkinsa.

Najhoršie zasiahnutým je štát New York s 25 percentami z celkového počtu úmrtí. Po ňom nasleduje štát Washington na západnom pobreží, pôvodné ohnisko nákazy v USA. Nárast počtu úmrtí hlási aj štát New Jersey susediaci s New Yorkom.

V USA majú už najmenej 41 708 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Krajina sa tak zaradila na tretie miesto za Čínu, kde majú najviac infikovaných a odkiaľ sa nový koronavírus začal šíriť, a za Taliansko.

Skutočný počet nakazených je v USA pravdepodobne vyšší, než je počet potvrdených prípadov.