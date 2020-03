Odvolaný Kajetán Kičura vysvetľuje synove nákupy: Odkiaľ vzal na 2 byty v centre Bratislavy?

Kríza okolo pandémie odhaľuje doteraz netušené zákulisie slovenskej politiky. Meno Kajetána Kičuru (50) bolo verejnosti takmer neznáme.

Správe štátnych hmotných rezerv pritom šéfoval už od roku 2012. V súčasnosti však Kičura čelí obrovským pochybnostiam okolo predražených nákupov zdravotníckych pomôcok. Aby toho nebolo málo, tak jeho syn Krištof Kajetán Kičura (20) len pred týždňom získal dva byty v centre Bratislavy, na ktoré si nepotreboval vziať hypotéku. V pondelok na obed si už Kičuru st. predvolala NAKA.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Všetko sa to začalo len minulý týždeň, keď na verejnosť prenikli prvé informácie o tom, že Kičura nakúpil státisíce zdravotníckych pomôcok ako rúška či respirátory za premrštené ceny. Jedna z firiem, s ktorou podpísali Štátne hmotné rezervy zmluvu, vznikla len pred mesiacom a druhá mala doteraz mizerné tržby. Na celý obchod si posvietil aj premiér Igor Matovič. Vláda v noci Kičuru odvolala.

„Myslím, že Pellegriniho chránenec Kajetán Kičura dostatočne rýchlo pochopil, s kým má do činenia. Nemôže mi len tak klamať do očí a škôlkarskymi výhovorkami obhajovať zločin. Za trestuhodné správanie bude odvolaný a bude sa zodpovedať pred zákonom,“ oznámil Matovič. Sám Kičura priznal, že pochybil napríklad v tom, že netušil, koľko nakúpili rýchlotestov na koronavírus, ktoré Matovič považuje za „hračkárske“.

Pôvodne ich mali byť 4 milióny, neskôr Kičura priznal 200-tisíc. Jeden takýto rýchlotest sme pritom kupovali za 30 eur, čo je šesťkrát viac ako zvyčajná cena v Číne. „Ako sa stala chyba? Neviem. Proste, sa stala,“ zdôvodnil Kičura. Tvrdí, že cena od 20 do 40 € je v Číne bežná a za dobré ich považuje aj Svetová zdravotnícka organizácia. „Jeden škôlkar ma chcel presvedčiť, že dať firme s obratom 74-tisíc eur za rok zákazku za 35 miliónov je kóšer,“ oponuje Matovič. Ochranné pomôcky na boj proti koronavírusu nakúpila oveľa lacnejšie Česká republika aj mesto Bratislava.

V pondelok popoludní strávil už Kičura niekoľko hodín na NAKA, ktorá ho vypočúvala. „V súvislosti s medializovanými informáciami o nákupoch Štátnych hmotných rezerv a kúpe bytov na Konventnej ulici v Bratislave, Národná kriminálna agentúra začala „ex offo“ trestné konanie,“ uviedla polícia.

Kičura reagoval tým, že správa koná vždy v zmysle zákona. Podľa vlastných slov má pocit, že urobil všetko, čo sa dalo tak, ako aj jeho zamestnanci. Kičura priblížil, že v priebehu týždňa by mali pristáť na Slovensku tri lietadlá so 105 tonami tovaru. „Nesmie vyznieť, že ja obhajujem nejakú zmluvu. Obhajujem postup úradníkov, ktorí tri týždne, deň i noc dreli pre Slovensko a zabezpečili to,“ povedal Kičura.

Dva byty a chata

Ešte zaujímavejšie skutočnosti sa vyplavili v pondelok ráno. Podľa katastra nehnuteľností syn Krištof Kajetán Kičura, ktorý má 20 rokov, minulý týždeň kúpil dva byty v centre Bratislavy, ktorých hodnota prevyšuje státisíce eur. Podľa realitnej maklérky Daniely Danihel Rážovej sa štvorcový meter bytu v danej lokalite pohybuje okolo 4 000 €. Jeden byt má 53 m2 a druhý 65 m2, čiže trhová cena by dokopy prevyšovala 470 000 €. Kičura ich však dokopy kúpil za 200 000 €.

Kuriózne je, že podľa listu vlastníctva ich syn Krištof Kičura obstaral bez toho, aby si zobral hypotéku. „Môj syn kúpil dva byty, na čo sme mu my - ja a moja manželka - poskytli financie s tým, že on tieto byty bude splácať. V priebehu tohto dňa sa z toho vytvorilo to, že ja som sa mal dopustiť korupčného správania v súvislosti s týmito zmluvami a za to som si kúpil byty,“ vysvetlil Kajetán Kičura s tým, že sa plánujú presťahovať do Bratislavy z Čadce. „Ako študentovi mu hypotéku nikto nedá, tak sme sa rozhodli dať, čo máme našetrené v tej banke,“ dodal Kičura s tým, že to nasporili z platu.

Zároveň tvrdí, že syn bude byty splácať. O tom, že by to kúpili pod cenu nevie. „Myslím, že nie, my sme akceptovali navrhnutú cenu,“ povedal. „To sú dva maličké byty, majú maličké izbičky a ide o starú budovu,“ povedal Kičura pre Aktuality.sk. V pondelok tiež vyšlo najavo, že v bratislavskom Devíne vlastní Kičurov syn aj chatu s veľkým pozemkom, ktorú si kúpil ako 18-ročný. Tiež bez záložného práva v prospech banky. „Na to dostal dar,“ uzavrel Kičura.

Majetky Kičurovcov

rodinný dom v Čadci

rodinný dom v Podbrezovej spolu s pozemkami

jeho syn má dva byty v centre Bratislavy

jeden byt (53 m2) stál 94 000 € a druhý (65 m2) 106 000 €, čo je výrazne pod cenu

okrem toho je na syna písaná chata v bratislavskom Devíne

Ktoré zmluvy má na triku

17. marec 2020 - 22 552 032,00 € - LACORP, s. r. o.

- jednorazové ochranné obleky, ochranné okuliare

- 600-tisíc respirátorov FFP2 - 8,74 €/kus (typ FFP2 by v réžii Nórov stál 2,80 €)

- 8,7 mil. chirurgických masiek - 0,83 €/kus

- 200-tisíc súprav na diagnostiku - 24,90 €/kus

15. marec 2020 - 1 755 000,00 € - ZORNICA BANKO FASHION, a. s.

- 650-tisíc chirurgických rúšok - 2,25 €/kus (sú to kvalitnejšie rúška, ktoré možno používať opakovane a majú určenú aj špecifikáciu)

15. marec 2020 - 13 320 000,00 € - A-testing, s. r. o.

- 10 mil. jednorazových rúšok - 1,11 €/kus

15. marec 2020 - 12 399 139,20 € - LACORP, s. r. o.

- 10 mil. jednorazových rúšok - 83 centov/kus (tie sa zvyčajne predávajú v hodnote niekoľkých centov)

- 1,5 milióna chirurgických rukavíc - 17 centov/kus

- 100-tis. respirátorov FFP3 - 16,58 €/kus (v Česku stanovili strop vo výške 6,65 € v rámci EÚ a 13,30 € mimo EÚ) - podľa Nadácie Zastavme korupciu nórska firma núkala rovnaké respirátory Slovensku za 4 € na kus, no naši predstavitelia na ponuku nereagovali

Kto je Kajetán Kičura