Minister Krajčí o lekároch, ktorí nakazili kolegov: Mali by pocítiť sankcie

Koronavírusom sú nakazení ďalší zdravotníci. Nebezpečnú nákazu potvrdili dvom lekárom a dvom sanitárom v nemocnici na Kramároch.

Infikovaný je aj lekár z Púchova. Dobrou správou je, že pôrodnica v Ružinove bude fungovať naplno. Po tom, čo na gynekologicko-pôrodníckej klinike v bratislavskom Ružinove potvrdili COVID-19, sa na nás so strachom obrátili mnohé budúce mamičky. Podľa hovorkyne nemocnice Evy Kliskej nebezpečný vírus potvrdili len u externého zamestnanca, ktorý pracovisko navštevuje len raz do týždňa.

„Nebol v tomto čase v kontakte so žiadnou našou pacientkou, resp. rodičkou. V kontakte bol iba s lekármi, ktorí boli okamžite prevedení do karantény, kde im boli realizované odbery. Testy vyšli negatívne,“ uviedla s tým, že klinika tak pokračuje i naďalej v poskytovaní starostlivosti a rodičky nebudú posielať na Antolskú.

Ďalší 4 nakazení

Do karantény zobrali aj 27 zdravotníkov z Úrazovej kliniky na Kramároch, ktorí skončili v izolácii po tom, čo ich kolegovi potvrdili ochorenie COVID-19. Dotyčný lekár po príchode zo zahraničia pracoval aj operoval. Testy potvrdili, že infikovaní boli dvaja lekári a dvaja sanitári. „Tí sú aktuálne v domácej karanténe a nemajú žiadne príznaky,“ dodala Kliská s tým, že spolu v zariadeniach v Ružinove a na Kramároch testovali 46 ľudí. Pozitívny test mal aj všeobecný lekár z Púchova.

Šiesti jeho kolegovia sú v karanténe. Minister zdravotníctva Marek Krajčí apeloval na lekárov, u ktorých sa vyskytuje respiračné ochorenie, aby nevyšetrovali pacientov. „Ešte sa to celé došetrí a lekári by mali za to niesť nejaké sankcie,“ povedal na margo tých, čo pochybili. Zároveň potvrdil, že o stoličku prišla v súvislosti s nezodpovedným konaním aj riaditeľka nemocnice v Ružinove Marta Hájková.