Ušľachtilý čin! Marek z Trnavy spojil desiatky majiteľov 3D tlačiarní: Veľká pomoc pre zdravotnícky personál

Pomáha, kto môže! Na Slovensku je nedostatok väčšiny ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál či doktorov, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s potenciálnymi prenášačmi nebezpečného ochorenia COVID-19.

Situáciu rieši nielen vláda, ale pomocnú ruku podala až stovka ľudí s 3D tlačiarňami. Doma tak zadarmo vyrábajú ochranné štíty na tvár pre lekárov, aby mohli naďalej pomáhať v prvej línii.

Doma si sadnú k počítaču, odošlú súbor do tlačiarne a čakajú. Zo zariadenia však nevyjde papier, ale niečo oveľa rozmernejšie. Stovka Slovákov, ktorí vlastnia moderné 3D tlačiarne, vyrábajú pre nemocnice a lekárov ochranné štíty. Združili sa pod hlavičkou Iniciatíva Pomôž nemocnici, ktorú pred pár dňami založil Marek z Trnavy.

„Iniciatíva vznikla tri dni od objavenia prvého nakazeného ako myšlienka na pomoc a ochranu zdravotníkov v jednom zo slovenských kreatívnych centier. Manažment to celé sprocesoval a prerobil firmu z reklamnej agentúry na veľkovýrobu ochranných pomôcok,“ prezradil Marek okolnosti vzniku tejto dobročinnej aktivity.

Fungujú už šesť dní a automatizovaná výroba jedného štítu zaberie hodinu a pol času. Marek najprv hľadal vhodnú 3D predlohu, až napokon zvolil model od mexického dizajnéra Gizeha Triana. Dizajn si však upravili a teraz vyrábajú už tretí model držiaka na plexisklo ochrannej masky.

Veľké ambície

Tlačiari zapojení do projektu odhadujú, že dokážu pre nemocnice vyrobiť až 315 kusov denne. To by však mohla zmeniť novinka, ktorú testujú, aby mohla tlačiareň bežať nonstop. Umožnilo by im to tlačiť štíty v tisíckach denne. V súčasnosti fungujú systémom, že tlačiarom po celom Slovensku dovážajú materiál a rovno od nich odoberajú vytlačené časti. Tie následne na centrále kompletizujú a distribuujú zdravotníckym zariadeniam. Zatiaľ dodali do štyroch nemocníc približne 240 ochranných kusov, no ambície majú vyššie - chcú ich vyrobiť až 20 000 štítov. Ako prvá dostala pomôcky Trnavská nemocnica a doktori v službe si ich rovno nasadili.