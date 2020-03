Slovenskí hokejisti spojili sily: Finančná pomoc na boj s koronavírusom!

Do boja proti ochoreniu COVID-19 sa dali aj slovenskí hokejisti. Obranca Martin Fehérváry v nedeľu na sociálnej sieti instagram napísal, že spolu sa s ďalšími ôsmimi hokejistami sa rozhodli spustiť novú zmysluplnú výzvu.

Zverejnil číslo transparentného účtu, na ktorý môžu ľudia posielať peniaze určené na nákup zdravotníckeho materiálu pre tých, ktorí sú takpovediac v prvej línii. Vyzbierané financie pôjdu na konto iniciatívy s názvom Kto pomôže Slovensku.

"Táto myšlienka vznikla u administrátora stránky Demotivácia, ktorú určite väčšina ľudí pozná zo sociálnych sietí. Osobne sa poznám s jej administrátorom. Rád podporuje dobročinné akcie, navyše patrí k ľuďom, ktorí sa podieľajú na činnosti iniciatívy Kto pomôže Slovensku. Oslovil ma, či by sme im v partii mladých hokejistov mohli finančne pomôcť. Odvetil som, že napíšem zopár chalanom, s ktorými sa dobre poznám, respektíve s ktorými som vyrastal a niečo vymyslíme," povedal Fehérváry pre web hockeyslovakia.sk.

K tejto výzve sa pridali Tomáš Tatar, Adam Ružička, Michal Čajkovský, Martin Pospíšil, Adam Liška, Marián Studenič, Miloš Kelemen a Adam Žiak. Podľa informácií z oficiálneho webu SZĽH dokopy poslali na spomenutý účet viac než 5000 eur. Okrem toho obranca draftovaný Washingtonom Capitals ďalej posunul túto výzvu niekdajšiemu slovenskému hokejistovi Borisovi Valábikovi, futbalistovi Stanislavovi Lobotkovi a tiež známemu moderátorovi Sajfovi.

"Chceli sme, aby pomohli aj iní ľudia, nielen my. Napokon sa to rozbehlo. Každé euro je dobré. Výťažok smeruje na nákup potrebných pomôcok pre lekárov, ktorí nám v týchto časoch pomáhajú. Keďže sme z hokejovej obce boli tí, ktorí takúto výzvu naštartovali, chceli sme na úvod prispieť vyššou čiastkou. Myslím, že sa nám to podarilo. Ďakujem každému jednému chalanovi od nás i ďalším, ktorí prispeli a zdieľali výzvu ďalej," dodal 20-ročný Fehérváry.