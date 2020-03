Maďarská vláda rokuje o prijatí kontroverzného zákona: Využíva Orbán koronavírus na rozšírenie moci?

Maďarsko prijme drastické opatrenia. Priemiér Viktor Orbán sa cez sociálne siete vyjadril, že situácia je vážna.

Počet nakazených stúpol na 167 a ochoreniu podľahlo zatiaľ 7 osôb. Jedným z mnohých opatrení bolo aj prevzatie strategických podnikov armádou. Parlament má zvážiť zákon, ktorý by premiérovi Orbánovi udelil rozsiahle právomoci vládnuť bez jasného termínu uzávierky. Účelom je rozšíriť výnimočný stav vyhlásený začiatkom mesiaca v súvislosti so šírením koronavírusu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Medzi rozličné opatrenia patrí napríklad aj možnosť uväzniť ľudí, ktorí šíria tzv. fake news, až na 5 rokov väzenia. To by mohlo umožniť vláde, ktorá sama šírila zavádzajúce informácie a útočila na novinárov, rozhodovať o tom, čo sa dá nahlásiť a čo je pravda. Podľa zákona by taktiež uväznili každého, kto narúša karanténu alebo izoláciu. To vyvoláva obavy, týkajúce sa obmedzenia osobných slobôd, ktoré sú viac ako oprávnené.

Do významných maďarských firiem bolo vyslané vojsko. Jednou z desiatich akčných skupín, vytvorených na boj so šírením nákazy, je aj akčná skupina vedená rezortom obrany, na čele ktorej stojí minister obrany Tibor Benkő. Táto skupina by mala zabezpečiť fungovanie strategických podnikov v oblasti farmaceutiky, dopravy či energetiky. Obrana by mala prevziať riadenie v 140 strategických firmách.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Medzi ne patrí napríklad jadrová elektráreň, maďarská divízia siete čerpacích staníc MOL, ale aj rozličné banky, vodárne či elektrárne a elektro-distribučné firmy. Podľa ministra obrany budú tímy sledovať situáciu vo firmách a podávať hlásenia. Viaceré mimovládne organizácie vyjadrili obavu, či tento zákon nie je Orbánovou stratégiou na prevzatie moci. O tých opatreniach mal v pondelok hlasovať parlament, ale do uzávierky tohto vydania sa tak nestalo.

Ostatné susediace krajiny na tom tiež nie sú dobre. V Českej republike zaznamenali 1 165 nakazených a 1 mŕtveho. Česká vláda medzi mnohými opatreniami vyslala do Talianska autobus so 110 000 rúškami ako dar a taktiež privezie Čechov, ktorí tam žijú. Vláda tiež schválila balík ekonomických opatrení, ktoré majú občanom pomôcť vyrovnať sa s krízou. Rakúsko zaznamenáva takmer 4 000 nakazených a 21 úmrtí. Krajina ruší už aj júnové podujatia.