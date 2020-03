Ovocinári ratovali kvitnúce stromy v sadoch pred mrazom: Marhule sme chránili sviečkami za 23 800 €

Počasie im dáva poriadne zabrať! Ovocinári sa musia obracať, aby zachránili úrodu pred mrazom.

Víkendové prúdenie arktického vzduchu prinieslo na Slovensko markantné ochladenie a na väčšine územia v noci z nedele na pondelok mrzlo. Majitelia sadov preto museli vytiahnuť ohrevné sviece, aby ochránili marhule, ktoré sú momentálne v plnom kvete a sú najohrozenejšie. Prognózy sú však desivé, mrznúť má ďalšie dve noci a sadárom porastú náklady.

Mráz môže zlikvidovať tohtoročnú úrodu chutného ovocia. Marhule totiž rozkvitli, no pokles víkendových teplôt narobil majiteľom sadov vrásky na čele. „Pálili sme sviece celú noc, teraz sa nám to podarilo zachrániť a škody sú minimálne. Teplota padla na -4 stupne, stiahli sme to na -2 stupne,“ zhodnotil situáciu Dušan Szabó z Panonia Fruit pri Dulovciach.

V sade majú na 17 hektároch vysadených približne 15-tisíc stromov, pričom už všetky rozkvitli a ak by pomrzli, bola by to pohroma. „Veľa škody nám robí arktický vzduch, nielen mráz. Sviečky rýchlo vyhoria, aj náklady sú potom vyššie. Pálili sme nepretržite od jedenástej večer do ôsmej hodiny rannej,“ vysvetľuje Szabó s tým, že použili približne 2 000 sviečok.

„Všetky sviece vyhoreli. Záchrana hektára nás stojí 1 400 eur. Keby nebol arktický vzduch, nevyhoria a môžeme ich použiť viackrát,“ krútil hlavou nad nepriazňou počasia ovocinár. Za deň tak minuli 23 800 eur len za sviece a sadárov desí predpoklad, že za ďalšie 2 mrazivé noci by mohli vysoliť dvojnásobok sumy. Na poplach bili aj v Dvoroch nad Žitavou. „Pálili sme sviece pri broskyniach a čerešniach, na niektoré jablone sme použili aj protimrazovú závlahu,“ dodal Milan Broškovič z Emilových Sadov.

Najbližšie dni bude chladno

Utorok - Premenlivá, prevažne malá oblačnosť, -1 až 7 °C

Streda - Jasno až polooblačno, 0 až 8 °C

Štvrtok - Prevažne oblačno a ojedinele zrážky, 7 až 13 °C

Piatok - Polooblačno až oblačno, 11 až 16 °C

Sobota - Polooblačno až oblačno, 11 až 17 °C