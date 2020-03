Situáciu na cestách komplikuje silné sneženie aj nárazový vietor: Kde si musia dať vodiči pozor?

Silné sneženie obmedzuje dohľadnosť na 50 metrov v oblasti sedla Besník. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Vodiči by si mali dať pozor aj na nárazový vietor v lokalitách Zeleneč, Čataj, Horný Hričov, Predmier, Sverepovec a v okresoch Stará Ľubovňa, Kežmarok, Prešov, Prievidza a Rimavská Sobota. Silný vietor fúka aj v okresoch Tvrdošín a Námestovo a na cestách I/66 Pusté Pole a III/2387 Šumiac a tvoria sa tam aj snehové jazyky a záveje.

SSC tvrdí, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Na R3 Tvrdošín - Trstená je kašovitý sneh do jedného centimetra. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Na ceste II/578 Skalka - Kremnica a na cestách III. triedy v oblasti Rajca je zľadovatený sneh do jedného centimetra.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, okrem HP Podspády, Huty, Dobšiná, Vernár, Besník, Grajnár a Súľová, kde je na vozovkách vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Na HP Fačkov je zľadovatený sneh do jedného centimetra.