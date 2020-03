V Číne pristálo ďalšie veľkokapacitné lietadlo, do Česka dovezie rúška a respirátory

V čínskom Šen-čene v pondelok popoludní pristál druhé veľkokapacitné lietadlo An-124 Ruslan. Na twitteri to oznámil minister obrany Ľubomír Metnar (za ANO).

Stroj s aliančným kódovým označením Condor na juh Číny dorazil krátko po 16:00. Rovnako ako jeho predchodca, ktorý do Česka v sobotu priviezol cez 100 ton zdravotníckeho materiálu, naloží napríklad rúška a respirátory. Lietadlo podľa predpokladov priletí do Česka v utorok, pristane opäť v Pardubiciach. "Po naložení desiatok ton zdravotníckeho materiálu vyrazí ihneď do Českej republiky," uviedol Metnar.

Podľa hovorcu ministerstva obrany Jana Pejška je návrat naplánovaný v utorok okolo poludnia. Čas príletu sa ale môže zmeniť podľa toho, ako dlho potrvá nakladanie. Ministerstvo obrany pre prepravu zdravotníckeho materiálu z Číny využíva program Severoatlantickej aliancie s označením SALIS, ktorého členom je Česká republika od roku 2006. V súčasnej dobe sa na ňom podieľa deväť členských krajín NATO. Jeho účelom je zmluvným štátom poskytnúť schopnosť rýchlej strategickej leteckej prepravy veľkých nákladov. Česká armáda ho používa napríklad na prepravu materiálu do zahraničných vojenských misií. Prepravu pre tento program zabezpečuje ukrajinská spoločnosť, ktorá má k dispozícii lietadlá An-124, čo sú jedny z najväčších lietadiel sveta. Operujú z lipského letiska.

Letecký most s Čínou má zabezpečiť dostatok zdravotníckeho materiálu v boji proti šíreniu nového typu koronavírusu. V minulých dňoch v Česku pristálo už niekoľko lietadiel so zakúpenými testami na koronavírus, respirátormi, rúškami, ochrannými oblekmi a ďalším vybavením. Česká republika chce v krajine nakúpiť aj napríklad pľúcne ventilátory. Lietadlá s ochrannými pomôckami by podľa ministerstva vnútra mali v Česku pristávať zatiaľ šesť týždňov. Česko plánuje za nákupy zdravotných prostriedkov vynaložiť cez tri miliardy korún.

Česká republika sa pokúša zaistiť zásoby aj v iných krajinách. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondelok na twitteri uviedol, že hovoril s vietnamským premiérom Nguyon Xuan Phucom, ktorý potvrdil objednávku rúšok a ochranných oblekov ministerstva zdravotníctva. "Prvá dodávka by mala doraziť v stredu," uviedol Babiš. Dodal, že mu vietnamský náprotivok ponúkol tiež antibakteriálne látkové rúška.