Kajetán Kičura vysvetľoval nákup pomôcok: Matovič povedal, že ma mediálne zareže

Kajetán Kičura, predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR, predstúpil v pondelok podvečer pred novinárov aby vysvetlil nákupy zdravotníckych pomôcok v súvislosti s koronavírusom.

Povedal, že on ani nikto z jeho ľudí sa nedopustil korupcie alebo nehospodárneho konania. Zdravotnícke pomôcky sa podľa neho snažili získať za čo najlepšie ceny. Kičura počas tlačovej besedy zvýšil na novinárov hlas, no neskôr sa za to ospravedlnil a zdôraznil, že sa cíti celou situáciou dotknutý.

,,Matovič povedal, že ma mediálne zareže," tvrdí Kičura o novom premiérovi. ,,Dal mi pečiatku ,priateľ Roberta Fica´a ako taký musím byť mediálne zarezaný, to povedal na vláde," vyjadril sa.

Kičura povedal, že má pozastavený výkon funkcie sudcu a vráti sa až, keď bude jeho meno úplne očistené. Nákup bytov považuje za súkromnú záležitosť.

Správu budeme aktualizovať.