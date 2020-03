Problémy s dopravou stoviek Slovákov z USA: Zo zahraničia sa vráti aj nový minister Korčok

Na Slovensko sa v rámci repatriácie vrátilo 1 468 Slovákov. Informoval o tom na tlačovej konferencii štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí (MZV) Martin Klus (SaS).

Celkovo o repatriáciu požiadalo 3 009 Slovákov. Budúci minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) by sa mal vrátiť zo Spojených štátov amerických (USA) v utorok 24. marca. Klus informoval, že z 1 468 Slovákov, ktorí sa na Slovensko v posledných dňoch vrátili, 409 prišlo individuálne a príchod 1 059 z nich zabezpečoval rezort diplomacie. „Najbližšie by malo prísť 300 ľudí z USA. Sú tam problémy s holandskými úradmi, ale verím, že to vyriešime," povedal Klus a upozornil na nedisciplinovanosť niektorých Slovákov, ktorí sa nechcú podrobiť karanténe v štátnych zariadeniach. Tá je povinná pre všetkých občanov, pri ktorých príchode asistuje štát.

Ministerstvo plánuje zriadiť spoločnú platformu pre verejnú správu, na ktorej by sa zobrazovali ponuky zdravotníckeho materiálu a iných pomôcok. Tá by si ich prostredníctvom nej vedela zabezpečiť. Klus tiež informoval, že v blízkom období by mali na Slovensku pristáť so zdravotníckym materiálom dve až tri lietadlá z Číny a plánujú sa aj transporty z Južnej Kórey a Japonska. „Zabezpečovanie zdravotníckeho materiálu bude naďalej patriť medzi priority MZV,“ zdôraznil. Klus tiež informoval, že budúci minister zahraničných vecí Ivan Korčok by mal priletieť v utorok z USA, kde v súčasnosti pôsobí ako slovenský veľvyslanec. Následne absolvuje dvojtýždňovú karanténu.