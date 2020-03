Šéfka Slovenskej antidopingovej agentúry: Môže nastať problém s testovaním!

Pandémia nového koronavírusu mení stratégiu boja proti dopingu. Športovci sedia doma a súťažia tak akurát na hracích konzolách. Aká je situácia v súvislosti s dynamickými zmenami v týchto mesiacoch a s vyhliadkou na olympijské a paralympijské hry v Tokiu, sme sa porozprávali s riaditeľkou Slovenskej antidopingovej agentúry Žanetou Csáderovou.

V akom režime pracujete vzhľadom na pandémiu?

- Situácia je veľmi vážna. Vzhľadom na to, že boli zrušené všetky súťaže, súťažné testovanie bolo zastavené. V mimosúťažnom testovaní pracujeme podľa plánu pre rok 2020. Zatiaľ bolo obmedzené mimosúťažné testovanie viazané na opatrenia Ústredného krízového štábu SR. Teraz kladieme dodržanie bezpečnosti ochrany zdravia športovcov a komisárov nad oblasť testovania.

Nastali zmeny v pravidlách?

- Všetky pravidlá týkajúce sa vyplňovania miesta pobytu zaradených športovcov v národnom registri pre testovanie musia byť dodržané. Anidopingový program nie sú iba kontroly, ale je to aj vzdelávanie. Preto posilňujeme e-learningové vzdelávanie pre športovcov a trénerov.

Zmenil sa počet kontrol?

- V testovaní od januára 2020 až doteraz nemáme zatiaľ problém so štatistikou. V roku 2019 sme z nášho poverenia urobili 25 % plánu k vydaným obmedzeniam a v roku 2020 máme vykonaných 34,67 % z ročného plánu testovania. Zatiaľ je to veľmi krátky čas, aby to ovplyvnilo plán testovania. Samozrejme, ak by toto obmedzenie malo trvať dlhšie, môže to mať negatívne dosahy na zachovanie dôvery športovcov pre ochranu čistého športu.

Sledujete hlavne tých, ktorí by mali štartovať v Tokiu?

- Tento rok bol pre nás olympijským rokom, kde hlavným cieľom bolo dostatočne zabezpečiť dopingové kontroly pre športovcov, ktorí sa majú zúčastniť na významných športových podujatiach a prioritne na olympijských a paralympijských hrách. Jedným z dôležitých rozhodnutí je aj rušenie významných podujatí. Ak by sa zrušili Hry, problém s testovaním by nebol žiadny.

A čo ak sa nezrušia?

- Môže nastať situácia, že sa budú postupy ohľadom testovania v krajinách odlišovať, a to môže spôsobiť spochybnenie antidopingového systému. Dôležité bude, aby Svetová antidopingová agentúra monitorovala nastavený plán testovania a informovala Medzinárodný olympijský a paralympijský výbor.

Odložia hry?

Medzinárodný olympijský výbor po prvý raz priznal, že pre pandémiu uvažuje o odložení OH v Tokiu. Rozhodnutie by malo padnúť do štyroch týždňov. Úplné zrušenie hier však v hre nie je. Hry sa majú konať od 24. júla do 9. augusta. Japonský premiér Šinzó Abe tiež pripustil odloženie hier na iný termín. V hre je možnosť preloženia o pár mesiacov, alebo o rok.