Tomi Kid je v karanténe bez rodiny: Chránim tehotnú manželku i syna

Vrátil sa domov so zmiešanými pocitmi. Reč je o šéfovi boxerskej federácie Tomim Kidovi Kovácsovi (42), ktorý so slovenským tímom absolvoval pred pár dňami v Londýne olympijskú kvalifikáciu.

Tú však pre koronavírus predčasne zrušili a výprava Slovenska musela ísť po prílete do povinnej dvojtýždňovej karantény. Nevrátil sa domov k tehotnej manželke Dominike a k synovi Kristiánovi (8), ale býva vo svojej akadémii!

„Musím povedať, že z londýnskej olympijskej kvalifikácie mám veľmi zmiešané pocity. Keby bolo na mne, tak vopred to všetko zruším, pretože zdravie všetkých ľudí je prvoradé, miestenky idú bokom,“ povedal na úvod pre Nový Čas Tomi Kid. „Zoberte si, že v Londýne neboli žiadne hygienické opatrenia. O miestenky bojovalo vyše 300 boxerov, nikto nemal na tvárach rúška. A to sme v hoteli bývali na jednom poschodí s Talianmi, chodili sme s nimi na raňajky, vozili sa spolu v autobusoch. Bolo to veľmi nepríjemné, pretože sme mali z domu informácie, čo sa v Európe deje. Bolo aj ťažké motivovať borcov na zápasy, keď to všetko mali v hlavách,“ pokračoval Tomi, ktorý je rád, že už je s celou výpravou na Slovensku. „Ešte máme nejakú šancu vybojovať si nejaké miestenky, ale neviem, kedy sa tak stane, veď všetko je zrušené. Myslím si, že aj olympiáda v Tokiu sa napokon posunie, neverím tomu, že sa bude konať v stanovenom termíne.“

Tomi i celá výprava po utorkovom prílete z Anglicka okamžite vstúpili do povinnej dvojtýždňovej karantény. Spolu so svojím zverencom Viliamom Tankóom majú prechodný domov v Kidovej akadémii v Matúškove. „Nemohol som ísť domov. Dominika je tehotná, takže dva týždne to musím bez rodinky vydržať. Akadémiu mám na veľkom pozemku, máme tu aj ovečky, takže budem mať čo počas dvoch týždňov robiť. Samozrejme, budeme s Viliamom aj trénovať,“ dodal.