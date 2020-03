Bond girl je prvá vyliečená celebrita: Kurylenko prezradila, čo jej pomohlo v boji s koronavírusom

Vyliečila sa! Herečka ukrajinského pôvodu Olga Kurylenko (40) ešte minulý týždeň informovala, že mala pozitívny test na koronavírus.

Momentálne je už zdravá a užíva si vzácny čas so svojím synom. To však nemôže povedať Harvey Weinstein (68). Producent a odsúdený násilník sa pri výkone trestu nakazil koronavírusom. Smola sa mu skutočne lepí na päty!

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Bond girl žijúca v Londýne oznámila na sociálnej sieti, že sa celkom zotavila z vírusovej nákazy, ktorá decimuje celú Európu. Zverejnila fotku v rúšku so svojím synom Alexandrom v náručí s tým, že si užíva čas so svojou rodinou, a čas v karanténe ju primal uvažovať nad životom a oceniť to dôležité. V poste uvádza, že zo začiatku ju trápila teplota, ktorú neskôr vystriedal ľahký kašeľ. Momentálne je však už v poriadku. Hviezda informovala aj o priebehu ochorenia.

Lekári jej vraj nedali žiaden liek vzhľadom na to, že vírus treba vyležať. Odporučili jej znižovať si teplotu paracetamolom a posilňovať si imunitu. Brala vitamín E, C, kurkumín a zinok a koloidné striebro. Na konci uviedla, že vitamíny neliečia koronavírus, ale posilňujú imunitu. Ostáva v samoizolácii ako odporúča britský parlament. Vitamíny by sa teraz zišli aj Weinsteinovi. Hollywoodsky producent sa vo väzení nakazil koronavírusom. Weinsteina odsúdili na 23 rokov väzenia za znásilnenie a sexuálne napadnutia.

Trest si odpykáva v nápravnom zariadení Wende v New Yorku. Podľa Reuters boli dvaja väzni testovaní pozitívne na koronavírus a momentálne sú v karanténe. Weinstein ihneď po vynesení rozsudku strávil nejaký čas v nemocnici pre zlý zdravotný stav. Jeho právnici preto situáciu pozorne monitorujú. Medzi nakazené celebrity sa zaradil aj tenor Plácido Domingo (79). Momentálne sa nachádza v karanténe a napriek kašľu a horúčke sa cíti dobre.

Celebrity nakazené koronavírusom

Idris Elba (47)

Tom Hanks (63) a jeho žena Rita Wilson (63)