Prezradili meno: Tento muž je nominantom SaS na post podpredsedu parlamentu

Nominantom SaS na post podpredsedu Národnej rady (NR) SR je Milan Laurenčík.

Jeho nomináciu schválila "per rollam" republiková rada strany v pondelok. Pre TASR to uviedol Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia SaS. Poslanci by mali zvyšných podpredsedov parlamentu voliť na utorkovej (24. 3.) schôdzi NR SR.

Laurenčík má podľa Šprláka na utorkovej schôdzi skladať sľub poslanca, keďže nastupuje do parlamentu ako náhradník. Pôvodným kandidátom SaS do funkcie podpredsedu parlamentu bol Martin Klus, ktorý sa napokon stal štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí. Okrem Laurenčíka by mali poslanci zvoliť podpredsedu parlamentu z radov opozície, kandidátom na tento post je bývalý premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

V utorok by tiež mali nastúpiť do parlamentu náhradníci za poslancov, ktorí sa cez víkend stali členmi vlády. Plénum má tiež zvoliť zvyšných predsedov parlamentných výborov.