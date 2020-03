„Škoda riskovať!“ – vyzýva ŠKODA AUTO Slovensko a pridáva zaujímavú motiváciu

Špeciálny projekt

Ak to nie je nevyhnutné, radšej nikam nechodievajte a trávte čas tam, kde je to momentálne najbezpečnejšie. Doma, so svojimi blízkymi a robte veci, na ktoré ste nemali čas kvôli každodenným naháňačkám. Vyhnite sa zbytočnému riziku. A to platí aj o šoférovaní.