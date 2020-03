Škriniara potešilo víťazstvo v ankete: Fanúšikom posiela dôležitý odkaz!

Hamšíkova éra sa skončila! Osemnásobného víťaza ankety o futbalistu roka vystriedal na tróne stopér Interu Miláno Milan Škriniar.

Galavečer sa pre hrozbu šíriaceho sa koronavírusu neuskutočnil. Nový víťaz sa tak fanúšikom prihovoril aspoň prostredníctvom videoodkazu.

"Práve som sa od SFZ dozvedel, že som zvíťazil v ankete Futbalista roka. Mrzí ma, že tento rok sa nemôže konať galavečer ako každý rok. No v tomto období to nie je možné a je to úplne rozumné. Ocenenie ma samozrejme veľmi potešilo, som rád a vďačný ľuďom, ktorí za mňa hlasovali. Aj ľuďom, ktorí ma podporujú, či už je to moja rodina alebo fanúšikovia. Myslím, že Stanko Lobotka to povedal už minulý rok, že až keď Hamšo odíde do Číny, tak až vtedy môže niekto iný vyhrať anketu Futbalistu roka. Tak verím, že Hamšo sa na mňa nebude hnevať. Ešte by som chcel ľuďom povedať, aby sme v tomto období boli zodpovední, zostaňme doma, dávajme na seba pozor. To je teraz najdôležitejšie, zdravie všetkých nás. Iba takto sa môžeme opäť vrátiť do futbalu a mať z neho radosť," povedal vo videu víťaz ankety.