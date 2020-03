Nakazená sexi polovička Dybalu, hviezdy Juventusu: Zúfalá výzva Talianom!

Smrtiaci koronavírus skosil v Taliansku už vyše 5000 ľudí. V strachu sú aj futbalisti. Pandémia vtrhla i do tábora majstrovského Juventusu Turín.

Z Juventusu po Danielovi Ruganim a Blaisovi Matuidim ohlásili tretieho nakazeného hráča – argentínskeho útočníka Paula Dybalu.

Podľa vyjadrenia klubu je v domácej karanténe a cíti sa dobre. Vírusu neunikla ani jeho sexi priateľka Oriana Sabatiniová.

„Pred niekoľkými dňami sa dal Paulo a ja otestovať. Chceli sme vedieť, či máme koronavírus. Výsledok je známy – sme pozitívni. Máme sa dobre,“ odkázala vo videu. Hoci sa nachádza v krajine, kde si COVID-19 vyžiadal najviac obetí, znepokojuje ju nedisciplinovanosť Talianov.

„Vieme, že Taliansko je najsilnejšie zasiahnutou krajinou sveta. Pravidelne sledujem správy v televízii. Veľa ľudí však stále využíva chvíle voľna alebo dovolenky na cestovanie,“ tvrdí Oriana. Nezodpovedný prístup temperamentných južanov je podľa nej zarážajúci.

„Neuvedomujú si, aká je situácia nebezpečná. Ak by bolo v Argentíne nakazených toľko ľudí, vznikol by obrovský zmätok v nemocniciach a veľa ľudí by zomrelo. Nie kvôli miere úmrtnosti na vírus, ale pretože by nemocnice nemali dostatok kapacít a zásob.“